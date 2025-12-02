На місці колишнього похоронного бюро в Пуерто-Рико звели кільцеподібний дитсадок

У долині річки Манаті в Пуерто-Рико завершили будівництво Ciales Kindergarten — кільцеподібного дитсадка з бетонних конструкцій та внутрішнім ігровим подвір’ям.

Архітектуру нового закладу розробила місцева студія Toro Arquitectos, пише Dezeen.

Проєкт звели на місці колишнього похоронного бюро, яке архітектори трансформували: прямокутну будівлю переобладнали в офісні приміщення, а поряд спорудили бетонне кільце з навчальними та ігровими просторами.

Садок розрахований на 48 дітей і покликаний посилити дошкільну освіту в Сіалесі та сусідніх громадах.

Круглу форму будівлі поділили на 12 рівних сегментів, що створюють замкнений внутрішній двір. Усередині розмістили шість класів, які виходять на спільну зону із зеленим покриттям та ігровими модулями. Ще кілька невеликих майданчиків організовані по периметру.

Зовнішній фасад виконали з бетону, а прорізи закрили вертикальними жалюзі, які дають тінь, захищають від дощу та частково закривають інтер’єр від сторонніх поглядів. Виступ даху покрівлі формує криту галерею для прогулянок і переходів між класами.

Усередині залишили гладкі бетонні стіни, а яскраві підлоги та меблі, за задумом архітекторів, формують живе ігрове середовище, що покликане стимулювати уяву й забезпечити комфорт дітям.