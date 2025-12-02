OpenAI планує додати рекламу в ChatGPT

Американська компанія OpenAI може невдовзі запустити рекламу в ChatGPT.

Про це пише Engadget, посилаючись на австрійського інженера-програміста Тібора Блахо.

Він зазначив, що в бета-версії Android-додатка ChatGPT знайшли рядки коду з численними згадками реклами — у збірці 1.2025.329 з’явилися посилання на «ads feature», «search ad» та «bazaar content». Хоча ця версія ще не доступна публічно, знахідка може свідчити про підготовку OpenAI до запуску рекламного формату.

На початку місяця видання The Information писало, що компанія розглядає інтеграцію реклами в ChatGPT з урахуванням пам’яті та історії спілкування користувачів. Раніше генеральний директор OpenAI Сем Альтман визнавав можливий рекламний сценарій, але уникав чітких заяв.

Під час виступу у Гарвардській бізнес-школі торік Альтман називав поєднання реклами та штучного інтелекту «унікально тривожним» і «останнім варіантом як бізнес-моделі», однак не відкидав такого формату. Згодом, у першому випуску подкасту OpenAI, він підтвердив, що компанія не виключає рекламу, але не визначилася з конкретним підходом.

Нові рядки коду не дають розуміння, де саме може з’явитися реклама. Водночас OpenAI, ймовірно, розглядає її для безкоштовної версії. Наразі вона вже має обмеження на кількість повідомлень, функції памʼяті та продуктивність моделі.