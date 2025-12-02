Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

OpenAI планує додати рекламу в ChatGPT

Ірина Маймур 02 грудня 2025
415
OpenAI планує додати рекламу в ChatGPT

Американська компанія OpenAI може невдовзі запустити рекламу в ChatGPT.

Про це пише Engadget, посилаючись на австрійського інженера-програміста Тібора Блахо.

Він зазначив, що в бета-версії Android-додатка ChatGPT знайшли рядки коду з численними згадками реклами — у збірці 1.2025.329 з’явилися посилання на «ads feature», «search ad» та «bazaar content». Хоча ця версія ще не доступна публічно, знахідка може свідчити про підготовку OpenAI до запуску рекламного формату.

На початку місяця видання The Information писало, що компанія розглядає інтеграцію реклами в ChatGPT з урахуванням пам’яті та історії спілкування користувачів. Раніше генеральний директор OpenAI Сем Альтман визнавав можливий рекламний сценарій, але уникав чітких заяв.

Під час виступу у Гарвардській бізнес-школі торік Альтман називав поєднання реклами та штучного інтелекту «унікально тривожним» і «останнім варіантом як бізнес-моделі», однак не відкидав такого формату. Згодом, у першому випуску подкасту OpenAI, він підтвердив, що компанія не виключає рекламу, але не визначилася з конкретним підходом.

Нові рядки коду не дають розуміння, де саме може з’явитися реклама. Водночас OpenAI, ймовірно, розглядає її для безкоштовної версії. Наразі вона вже має обмеження на кількість повідомлень, функції памʼяті та продуктивність моделі.

Фото на обкладинці: Фото: Tim Witzdam / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Китай запроваджує податок на презервативи, щоби підвищити народжуваність Статую Паваротті в Італії заблокували ковзанкою — меру довелося вибачатися Fashion Awards 2025: Джонатан Андерсон став дизайнером року втретє поспіль На місці колишнього похоронного бюро в Пуерто-Рико звели кільцеподібний дитсадок
Київські замальовки. Випуск 14 30 листопада 2025 Тамаго-сандо: як японці перетворили яєчний сендвіч на національний культ 28 листопада 2025 «Сират» — фільм-переможець Канн і номінант на «Оскар» 27 листопада 2025 Куди піти в Києві 29–30 листопада: афіша для тих, хто хоче дізнатися щось нове 27 листопада 2025 «Я провів чотири роки серед птахів»: щоденник бьордвотчера 26 листопада 2025 «Алла Горська — рок-зірка української монументалістики»: дослідниця мозаїк — про улюблених художників 25 листопада 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.