Китай запроваджує податок на презервативи, щоби підвищити народжуваність

У Китаї вперше за три десятиліття запровадять податок на додану вартість для контрацептивів, зокрема презервативів.

Про це пише Bloomberg.

Рішення пов’язане зі спробами уряду зупинити падіння народжуваності, яке триває вже третій рік поспіль.

Згідно з оновленим Законом про ПДВ, покупці платитимуть 13 % податку на контрацептивні препарати та засоби, які з 1993 року були звільнені від цієї ставки — саме тоді Китай запровадив політику однієї дитини та активно просував контроль народжуваності.

Паралельно країна стимулює сімейну політику: від ПДВ звільнять послуги дитячого догляду (від ясел до дитсадків), заклади для літніх людей, установи, що працюють із людьми з інвалідністю, а також сервіси, пов’язані зі шлюбом. Зміни набудуть чинності в січні.

Це продовження курсу на підтримку народжуваності. У 2024 році в Китаї зареєстрували лише 9,54 мільйона новонароджених — удвічі менше, ніж майже десять років тому, після скасування політики однієї дитини. Влада вже пропонує фінансові виплати, розвиває послуги догляду за дітьми та подовжує декретні та батьківські відпустки. Також країна оприлюднила рекомендації щодо скорочення абортів, які не є «медично необхідними».

Водночас зростання цін на контрацепцію викликало дискусії в соцмережі Weibo. Користувачі побоюються не лише збільшення кількості небажаних вагітностей, а й поширення інфекцій. У Китаї, всупереч світовій тенденції, зафіксовано різке зростання випадків ВІЛ — більшість нових випадків пов’язують із незахищеним сексом.

«Коли бачиш, як молодь дедалі частіше інфікується ВІЛ, підвищення цін виглядає не найкращим рішенням», — пишуть у коментарях. Інші наголошують, що податок не вплине на бажання заводити дітей: «Якщо людина не може дозволити собі презерватив, то як вона зможе дозволити собі виховання дитини?»

Попри обмежений прямий ефект, експерти вважають, що такий крок має символічне значення і відображає спроби країни створити соціальне середовище, сприятливе для народжуваності.