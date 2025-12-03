Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Учені пропонують будувати житло на Марсі за допомогою бактерій

Ірина Маймур 03 грудня 2025
Учені з Міланського політехнічного університету запропонували створювати будівельні матеріали на Марсі без доставки із Землі — натомість вирощувати їх на місці за допомогою бактерій.

Про це пише Space.

Марсохід Perseverance від’єднує перелітний модуль за кілька хвилин до входження в атмосферу Марса. Фото: Handout / NASA / AFP

Дослідники вважають, що така технологія може стати важливою частиною майбутніх місій на Марс. Вона відповідає концепції in-situ resource utilization — використання місцевих ресурсів, щоб зменшити обсяги вантажів, які доводиться доставляти космічними місіями.

Метод ґрунтується на біомінералізації — процесі, коли живі організми утворюють мінерали. Дослідники пропонують використовувати дві бактерії, Sporosarcina pasteurii та Chroococcidiopsis, поєднуючи їх у «кокультуру» і змішуючи з марсіанським реголітом — шаром пилу, уламків порід і дрібних мінералів на поверхні планети. За даними дослідження, Sporosarcina pasteurii виділяє природні полімери, які запускають ріст мінералів та зміцнюють пухкий реголіт, перетворюючи його на тверду матерію, схожу на бетон. Таку суміш розглядають як основу для 3D-друку конструкцій на Марсі.

Дослідники також бачать у мікробній системі ширші можливості. Chroococcidiopsis може виробляти кисень, що допоможе підтримувати життєзабезпечення майбутніх поселенців на Марсі. А аміак, який утворюється під час роботи Sporosarcina pasteurii, розглядають як потенційний ресурс для замкнених аграрних циклів і можливих спроб тераформування планети.

