Анджеліна Джолі зіграє матір-гангстерку в трилері «Сонячна»

Американська акторка Анджеліна Джолі розпочала зйомки у гангстерському трилері «Сонячна».

Вона не лише грає головну роль, а і продюсує стрічку, пише Hypebeast.

Анджеліна Джолі на церемонії вручення премії Critics' Choice Awards 7 лютого 2025 року. Фото: Image Press Agency / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Фільм знімає норвезька режисерка Єва Сорхауг, відома роботою над серіалами «Поліція Токіо» й «Шершні».

У центрі сюжету — жінка-гангстерка, яка намагається врятувати себе та двох синів від жорстокого наркобарона. Після трагічної події в неї залишається лише кілька годин, щоб організувати втечу й гарантувати сім’ї безпеку.

Фільм створюють Gramercy Park Media, A Higher Standard і Nickel City Pictures, сценарій написав Вільям Дей Франк.

«Світ, який створили Єва та Анджеліна, — це світ виживання і сім’ї, де мати готова на будь-які жертви», — заявив продюсер Марк Фазано з Nickel City Pictures.

«Сонячна» стане поверненням акторки до драматичних образів після біографічної стрічки «Марія». У планах акторки також — трилер «Ініціатива» з Дагом Ліманом, комедія «Тривожні люди» і драма «Кутюр» про світ моди.

Дата прем’єри стрічки буде оголошена пізніше.