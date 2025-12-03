В Абу-Дабі відкрили Національний музей шейха Заїда за проєктом Foster + Partners

На острові Саадіят в Абу-Дабі відкрили Національний музей шейха Заїда, спроєктований британською архітектурною студією Foster + Partners.

Про це пише Dezeen.

Це центральний об’єкт культурного кластера, де вже працює Лувр Абу-Дабі і зводять музей Гуггенгайма за проєктом Френка Гері.

Музей площею близько 89 тисяч квадратних метрів вшановує засновника ОАЕ шейха Заїда бін Султана Аль Нагаяна і присвячений історії та культурі Абу-Дабі. У колекції — близько 1500 артефактів, серед яких реконструкція бронзового човна й модель давньої гробниці Hili Grand Tomb.

Будівлю увінчують п’ять сталевих веж, форма яких нагадує крила сокола — символ захоплення шейха Заїда соколиним полюванням. Вежі виконують функцію «термальних димарів»: нагріті верхівки створюють тягу, витягаючи тепле повітря, натомість в інтер’єри надходить прохолодне. Найвища з веж сягає 123 метрів.

Сам музей вбудований у бетонний пагорб, форма якого відсилає до топографії Еміратів і створює затінені громадські зони та оглядовий майданчик.

Для бетону використали місцевий подрібнений мармур, аби передати колір пісків Саадіята. Усередині його поєднали з бронзовими деталями, а самі галереї розмістили в підвішених «капсулах», природне світло між якими пропускає сонячне сяйво з веж у центральний атріум Al Liwan.

Комплекс музею доповнює 600-метровий сад Al Masar, поділений на тематичні зони. Тут висадили понад 900 видів рослин і дерев, встановили скульптури тварин і відтворили систему зрошення, натхненну традиційним арабським фаладжем.

Foster + Partners виграли міжнародний конкурс на проєкт 2007 року, а будівництво стартувало у 2008-му. У Департаменті культури та туризму Абу-Дабі зазначають, що концепцію обрали за точне переосмислення місцевої спадщини та символів.