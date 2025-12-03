Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Занедбаний будинок Сковороди на Харківщині повернули громаді через суд

Артем Черничко 03 грудня 2025
Занедбаний будинок Сковороди на Харківщині повернули громаді через суд

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області домоглася в суді передачі у комунальну власність будинку у селищі Великий Бурлук, де наприкінці XVIII століття мешкав український філософ і поет Григорій Сковорода. Це дозволить зберегти пам’ятку історії місцевого значення.

Площа будинку становить 1587 м², а його вартість оцінюється у понад 39 мільйонів гривень. Тривалий час будівля була зареєстрована як безхазяйне нерухоме майно. Оскільки територіальна громада не оформила право власності, історичний об’єкт залишався поза належною охороною і поступово руйнувався.

Прокуратура наголошувала, що відсутність ремонту та реставрації створює пряму загрозу знищення пам’ятки. Крім того, занедбана будівля могла стати осередком антисанітарії та правопорушень. Оформлення права комунальної власності надасть громаді можливість не лише забезпечити належне збереження та охорону історичного об’єкта, але й ефективно управляти цим ресурсом.

Будинок Донців-Захаржевських у селищі Великий Бурлук звели у 1835 році. Він належав представникам однієї з гілок слобідського старшинського роду Донців-Захаржевських — Задонських. Григорій Сковорода жив у маєтку у 80-х роках XVIII століття.

Нагадаємо, Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди, який був зруйнований російською ракетою навесні 2022 року, нещодавно розпочав масштабний процес відродження експонатів.

Фото на обкладинці: Фото: Wikimedia Commons / Venzz
