Оззі Осборна посмертно нагородили відзнакою лорд-мера Бірмінгема

Легендарного фронтмена рок-гурту Black Sabbath Оззі Осборна, який помер у липні цього року, посмертно вшанували однією з найвищих громадянських відзнак Бірмінгема — відзнакою лорд-мера.

Про це пише NME.

Фото: Serge Tenani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Нагорода присуджується за «видатні досягнення та виняткові заслуги перед містом і жителями Бірмінгема». Церемонію провели 3 грудня — у день, коли музиканту мало б виповнитися 77 років.

Від імені Оззі нагороду отримали дружина музиканта Шерон та донька Келлі.

«Єдина річ, якою мій батько пишався найбільше, — це те, що він був із Бірмінгема. І Бірмінгем дав йому привід пишатися», — зазначила донька музиканта.

Родині також передали Книгу співчуттів із записами містян, зробленими після смерті Осборна. За словами Келлі, їх — «сотні тисяч».

Оззі Осборн помер у своєму будинку в графстві Бакінгемшир 22 липня — через 17 днів після того, як востаннє вийшов на сцену разом зі своїми колегами з оригінального складу Black Sabbath на прощальному концерті Back To The Beginning. Причиною смерті став серцевий напад.

Після смерті артиста фанати закликали перейменувати аеропорт Бірмінгема на його честь. До цього на честь Оззі назвали механічного бика — символ Ігор Співдружності 2022, а в центрі міста встановили пам’ятну лаву Black Sabbath.