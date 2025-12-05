Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Французький митець відновлює пошкоджені обстрілами меблі українців металом із російських ракет

Ірина Маймур 05 грудня 2025
Французький художник Александр Анрі створив серію скульптур із меблів та предметів, врятованих із прифронтових зон України. Втрачені деталі цих речей він доповнив металом, переплавленим із російських ракет, пише Dezeen.

Проєкт має назву Light Into Darkness («Світло в Темряву»). Робота над ним тривала два роки.

У цей час Анрі приїжджав в Україну разом із некомерційною організацією Dutch Civilian Action, яка допомагає мешканцям прифронтових міст. У 2023 році митця запросили як фотографа, щоб документувати роботу волонтерів, але візити на зруйновані території підштовхнули його на створення мистецького проєкту.

«Коли почалося повномасштабне вторгнення, я поставив під сумнів роль мистецтва в такому конфлікті та його вплив. Я також згадав документацію після Другої світової та важливість цих архівів для нашої колективної пам’яті», — розповідає художник.

Анрі відвідав Ізюм, Харків і Херсон, а потім провів три місяці в Києві, працюючи в студії над скульптурами. Найбільше митця вразила стійкість людей, як залишалися у своїх домівках попри близькість бойових дій.

«У цих людей є очевидна крихкість через пережиту травму, але також надзвичайна гідність і рішучість. Це глибоко вплинуло на мою роботу й на те, як я хотів представити їх через ці об’єкти», — додає він.

Під час поїздок у зруйновані села на сході України Анрі знаходив пошкоджені стільці, двері та віконні рами — речі, що пережили обстріли. Він називає їх «мовчазними свідками»: у цих предметах, за його словами, «збереглися видимі й невидимі сліди війни».

Художник зібрав близько десятка таких об’єктів. Частину знайшов у місцях вибухів, інші люди передавали самі. Окремо Анрі збирав гільзи та уламки російських ракет, які переплавив на українських ливарнях на «протези» для відновлення об’єктів.

«Той самий метал, який був використаний для знищення цих об’єктів, тепер буде використано для їхньої відбудови, як метафора для українських сімей, які відбудовуються після війни», — пояснює митець.

Результати проєкту вперше представили під час Нідерландського тижня дизайну. Серед робіт — два дерев’яні обідні стільці, відновлені за допомогою литих алюмінієвих вставок, двері зі слідами вибухів, встановлені на опорах із переплавлених гільз, а також дві віконні рами, інтегровані в інсталяцію Walls Remember разом із портретами українців, надрукованими на фрагментах зруйнованих стін.

Після виставки Анрі отримав запити від інституцій, які зацікавилися його мистецьким підходом. Він планує знову приїхати в Україну, щоби продовжити роботу над ідеєю протезів у співпраці з людьми, які отримали фізичні травми.

