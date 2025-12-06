Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ще 19 українських пам’яток отримали посилений захист ЮНЕСКО

Ірина Маймур 06 грудня 2025
Комітет ЮНЕСКО підтримав пропозицію України й додав 19 нових об’єктів до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна.

Музей мистецтв Прикарпаття. Фото: Wikimedia Commons / Vart

Після оновлення у списку вже 46 українських пам’яток, і за їхньою кількістю Україна входить до світових лідерок. До переліку включили фортеці, собори, церкви, театри, музеї та історичні об’єкти з Одеси, Харкова, Чернігова, Сум, Києва, Білгород-Дністровського, Тростянця, Запоріжжя, Путивля, Прикарпаття та Коростеня.

До списку під посиленим захистом увійшли:

  • Аккерманська фортеця
  • Успенський собор у Харкові
  • Борисоглібський собор у Чернігові
  • Харківський драмтеатр імені Шевченка
  • Кірха (Церква Святого Павла) в Одесі
  • Садиба Кеніга в Тростянці
  • Мовчанський монастир у Путивлі
  • Покровська церква в Харкові
  • Приморські сходи в Одесі
  • Воскресенська церква в Сумах
  • Кирилівська церква в Києві
  • Спасо-Преображенський собор у Сумах
  • Троїцький собор у Сумах
  • Городище Іскоростеня
  • Острів Байда в Запоріжжі
  • Одеський музей західного і східного мистецтва
  • Одеський національний художній музей
  • Одеська національна наукова бібліотека
  • Музей мистецтв Прикарпаття.

Посилений захист — це найвищий рівень міжнародної охорони, передбачений Другим протоколом до Гаазької конвенції. Його отримують лише ті об’єкти, що мають виняткову цінність для людства, мають надійний рівень національного захисту та не використовуються у військових цілях.

У листопаді ЮНЕСКО також додало до календаря пам'ятних дат два українські ювілеї: від дня народження композитора «Щедрика» та від заснування Києво-Печерської лаври.

