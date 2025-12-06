Ще 19 українських пам’яток отримали посилений захист ЮНЕСКО

Комітет ЮНЕСКО підтримав пропозицію України й додав 19 нових об’єктів до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.
Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна.
Після оновлення у списку вже 46 українських пам’яток, і за їхньою кількістю Україна входить до світових лідерок. До переліку включили фортеці, собори, церкви, театри, музеї та історичні об’єкти з Одеси, Харкова, Чернігова, Сум, Києва, Білгород-Дністровського, Тростянця, Запоріжжя, Путивля, Прикарпаття та Коростеня.
До списку під посиленим захистом увійшли:
- Аккерманська фортеця
- Успенський собор у Харкові
- Борисоглібський собор у Чернігові
- Харківський драмтеатр імені Шевченка
- Кірха (Церква Святого Павла) в Одесі
- Садиба Кеніга в Тростянці
- Мовчанський монастир у Путивлі
- Покровська церква в Харкові
- Приморські сходи в Одесі
- Воскресенська церква в Сумах
- Кирилівська церква в Києві
- Спасо-Преображенський собор у Сумах
- Троїцький собор у Сумах
- Городище Іскоростеня
- Острів Байда в Запоріжжі
- Одеський музей західного і східного мистецтва
- Одеський національний художній музей
- Одеська національна наукова бібліотека
- Музей мистецтв Прикарпаття.
Посилений захист — це найвищий рівень міжнародної охорони, передбачений Другим протоколом до Гаазької конвенції. Його отримують лише ті об’єкти, що мають виняткову цінність для людства, мають надійний рівень національного захисту та не використовуються у військових цілях.
У листопаді ЮНЕСКО також додало до календаря пам'ятних дат два українські ювілеї: від дня народження композитора «Щедрика» та від заснування Києво-Печерської лаври.