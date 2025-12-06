Ще 19 українських пам’яток отримали посилений захист ЮНЕСКО

Комітет ЮНЕСКО підтримав пропозицію України й додав 19 нових об’єктів до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна.

Музей мистецтв Прикарпаття. Фото: Wikimedia Commons / Vart

Після оновлення у списку вже 46 українських пам’яток, і за їхньою кількістю Україна входить до світових лідерок. До переліку включили фортеці, собори, церкви, театри, музеї та історичні об’єкти з Одеси, Харкова, Чернігова, Сум, Києва, Білгород-Дністровського, Тростянця, Запоріжжя, Путивля, Прикарпаття та Коростеня.

До списку під посиленим захистом увійшли:

Аккерманська фортеця

Успенський собор у Харкові

Борисоглібський собор у Чернігові

Харківський драмтеатр імені Шевченка

Кірха (Церква Святого Павла) в Одесі

Садиба Кеніга в Тростянці

Мовчанський монастир у Путивлі

Покровська церква в Харкові

Приморські сходи в Одесі

Воскресенська церква в Сумах

Кирилівська церква в Києві

Спасо-Преображенський собор у Сумах

Троїцький собор у Сумах

Городище Іскоростеня

Острів Байда в Запоріжжі

Одеський музей західного і східного мистецтва

Одеський національний художній музей

Одеська національна наукова бібліотека

Музей мистецтв Прикарпаття.

Посилений захист — це найвищий рівень міжнародної охорони, передбачений Другим протоколом до Гаазької конвенції. Його отримують лише ті об’єкти, що мають виняткову цінність для людства, мають надійний рівень національного захисту та не використовуються у військових цілях.

У листопаді ЮНЕСКО також додало до календаря пам'ятних дат два українські ювілеї: від дня народження композитора «Щедрика» та від заснування Києво-Печерської лаври.