У США відкриють університетський курс, присвячений кейпоп-артисту G-Dragon

Навесні 2026 року Університет Південної Каліфорнії (USC) у Лос-Анджелесі запустить курс, цілком присвячений музичній кар’єрі і культурному впливу кейпоп-артиста G-Dragon.

Про це повідомляє Korea Times.

G-Dragon на показі Chanel в Парижі 28 січня 2025 року. Фото: Julie SEBADELHA / AFP

Курс отримав назву COMM 400: Crooked Studies of K-pop — The Case of G-Dragon. Його викладатиме доцентка Лі Хеджін зі Школи комунікацій та журналістики імені Анненберга. Програма охоплюватиме чотири академічні кредити й зосередиться на творчості артиста, його ролі в розвитку кейпопу як глобального явища та впливі на сучасну попкультуру.

Подібні курси, присвячені попкультурним феноменам, уже існують: Єльський університет пропонує програму про Бейонсе, Гарвард — про Тейлор Свіфт. Новий курс USC розглядають як продовження тенденції академічного інтересу до масової культури.

G-Dragon (Квон Джійон) дебютував у 2006 році як учасник гурту BigBang, одного з найвпливовіших колективів в історії корейської музики. У 2009 році він розпочав сольну кар’єру з альбому Heartbreaker, який став сенсацією.

У жовтні 2025 року артист отримав орден культурних заслуг «Окгван», ставши наймолодшим лауреатом цієї відзнаки — її присуджують за видатний внесок у культуру та мистецтво Південної Кореї.