Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Помер американський архітектор Френк Гері — автор Музею Гуггенгайма в Більбао

Ірина Маймур 06 грудня 2025
1524

У Каліфорнії на 96-му році життя помер один із найвпливовіших американських архітекторів Френк Гері.

Він пішов із життя у своєму будинку в Санта-Моніці після короткої респіраторної хвороби, повідомляє The New York Times.

Френк Гері позує на тлі Музею Гуггенгайма в Більбао під час святкування 25-річчя інституції. Фото: ANDER GILLENEA / AFP

Гері — лауреат Прітцкерівської премії та автор низки знакових будівель, що змінили уявлення про сучасну архітектуру. Найвідоміша його робота — Музей Гуггенгайма в Більбао, що після відкриття в 1997 році став світовою сенсацією і символом «перезапуску» колишнього індустріального міста.

Серед інших знакових проєктів Гері — концертний зал Walt Disney Concert Hall у Лос-Анджелесі, New World Center у Маямі, Fondation Louis Vuitton у Парижі, «Танцюючий дім» у Празі та Vitra Design Museum у німецькому Вайль-на-Рейні.

Френк Гері часто створював моделі своїх будівель зі звичайного картону та складаного паперу — саме так народжувалися його найсміливіші ідеї.

Френк Гері народився в 1929 році в Торонто, а згодом переїхав до США. Світове визнання архітектор отримав після проєкту власного дому в Санта-Моніці: звичайний котедж він «обгорнув» у фанеру, метал і сітку-рабицю. Цей жест став маніфестом його підходу: використовувати буденні матеріали, руйнувати звичні форми й наближати архітектуру до живого, іноді хаотичного міського життя.

Гері працював до глибокої старості, завершуючи великі громадські та культурні об’єкти в Європі та США. В архітектора залишилися дружина та діти.

Мітки
Новини
Читайте також
У Варшаві відкрили оновлений вокзал із переходом, що міг би вмістити Boeing 737 У Києві демонтували вікна в «Літаючій тарілці» на Либідській У США відкриють університетський курс, присвячений кейпоп-артисту G-Dragon Ще 19 українських пам’яток отримали посилений захист ЮНЕСКО
«І Місяць став, наче кров»: як людство вчилося тлумачити небесні знаки 06 грудня 2025 Пастуший пиріг: як британська антикризова страва стала світовою класикою 06 грудня 2025 «Аватар 3», «Ножі наголо», «Сентиментальна цінність»: 10 фільмів грудня 05 грудня 2025 Куди піти в Києві 6–7 грудня: афіша для тих, хто цікавиться історією і традиціями Різдва 04 грудня 2025 Читати: 5 книжок грудня 04 грудня 2025 Другий сезон «Фолауту» та фінал «Дивних див»: 10 серіалів грудня 04 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.