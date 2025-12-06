Помер американський архітектор Френк Гері — автор Музею Гуггенгайма в Більбао

У Каліфорнії на 96-му році життя помер один із найвпливовіших американських архітекторів Френк Гері.

Він пішов із життя у своєму будинку в Санта-Моніці після короткої респіраторної хвороби, повідомляє The New York Times.

Френк Гері позує на тлі Музею Гуггенгайма в Більбао під час святкування 25-річчя інституції. Фото: ANDER GILLENEA / AFP

Гері — лауреат Прітцкерівської премії та автор низки знакових будівель, що змінили уявлення про сучасну архітектуру. Найвідоміша його робота — Музей Гуггенгайма в Більбао, що після відкриття в 1997 році став світовою сенсацією і символом «перезапуску» колишнього індустріального міста.

Серед інших знакових проєктів Гері — концертний зал Walt Disney Concert Hall у Лос-Анджелесі, New World Center у Маямі, Fondation Louis Vuitton у Парижі, «Танцюючий дім» у Празі та Vitra Design Museum у німецькому Вайль-на-Рейні.

Френк Гері часто створював моделі своїх будівель зі звичайного картону та складаного паперу — саме так народжувалися його найсміливіші ідеї.

Френк Гері народився в 1929 році в Торонто, а згодом переїхав до США. Світове визнання архітектор отримав після проєкту власного дому в Санта-Моніці: звичайний котедж він «обгорнув» у фанеру, метал і сітку-рабицю. Цей жест став маніфестом його підходу: використовувати буденні матеріали, руйнувати звичні форми й наближати архітектуру до живого, іноді хаотичного міського життя.

Гері працював до глибокої старості, завершуючи великі громадські та культурні об’єкти в Європі та США. В архітектора залишилися дружина та діти.