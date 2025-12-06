У Варшаві відкрили оновлений вокзал із переходом, що міг би вмістити Boeing 737

Найбільший залізничний вузол Польщі — Warszawa Zachodnia — офіційно відкрили після багаторічної модернізації.

Про це повідомляє MAD White.

Проєкт здійснювала компанія Budimex. У межах оновлення звели нову будівлю станції з боку Tunnel Street та ввели в експлуатацію −1 рівень із підземним переходом завширшки 63 метри. За масштабом він міг би вмістити літак Boeing 737.

Щодня вокзал обслуговує до 60 тисяч пасажирів і майже 1400 поїздів. Тут оновили понад 35 кілометрів колій, встановили 137 стрілок, 191 семафор і приблизно 580 інформаційних табло. Дев’ять платформ повністю адаптували для маломобільних людей, додали ліфти та ескалатори. У новій будівлі невдовзі відкриються магазини та ресторани.

Оновлення реалізували з акцентом на сталий розвиток: на даху встановили сонячні панелі площею понад 8 тисяч квадратних метрів, які забезпечують до 30% енергоспоживання станції. Територію навколо вокзалу озеленили — висадили майже 100 дерев і понад 4000 кущів.

Будівництво велося в умовах, коли станція залишалася відкритою й продовжувала приймати поїзди. Загалом на об’єкті використали майже 92 тисяч кубометрів бетону та понад 11 тисяч тонн арматури, а щодня працювали до 600 фахівців.

Вартість інвестиції для PKP PLK (державна польська компанія, яка управляє всією залізничною інфраструктурою країни) склала 2,7 мільярда злотих. Модернізацію частково профінансували коштом ЄС у межах програми Connecting Europe Facility (CEF).