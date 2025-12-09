Оголосили номінантів на «Золотий глобус 2026»: лідирують «Сентиментальна цінність» і «Одна битва за іншою»

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила повний список номінантів на премію «Золотий глобус 2026».
Вісімдесят третя церемонія відбудеться 11 січня. Трансляцію покажуть у прямому ефірі на CBS і Paramount+, а ведучою вдруге поспіль стане стендап-комікеса й акторка Ніккі Глейзер.
Фільм Пола Томаса Андерсона «Одна битва за іншою» став головним фаворитом року — стрічка отримала дев’ять номінацій, зокрема за найкращий фільм (комедія/мюзикл), режисуру та сценарій. Одразу за ним — «Сентиментальна цінність» із вісьмома номінаціями та «Грішники» із сімома.
Серед серіалів найбільше статуеток може отримати «Білий лотос». Його номінували у шістьох категоріях — тричі у «Найкращій жіночій ролі другого плану», двічі у «Найкращій чоловічій ролі другого плану» та як найкращий серіал. «Юнацтво» змагається за статуетки в п’ятьох категоріях, a саме — за найкращу головну чоловічу роль, найкращі чоловічі та жіночі ролі другого плану й як найкращий мінісеріал.
Почесні нагороди цьогоріч отримають Гелен Міррен — премію Сесіля Б. Демілля, та Сара Джессіка Паркер — премію Керол Бернетт за внесок у телебачення.
У перегонах дистриб’юторів попереду Netflix із 35 номінаціями, а за ним ідуть Warner Bros. та HBO — у них по 31.
Найкращий драматичний фільм
- «Франкенштейн»
- «Гамнет»
- «Проста випадковість»
- «Таємний агент»
- «Сентиментальна цінність»
- «Грішники»
Найкращий фільм у жанрі мюзикл або комедія
- «Блакитний місяць»
- «Буґонія»
- «Марті Супрім. Геній комбінацій»
- «Жодного вибору»
- «Нова хвиля»
- «Одна битва за іншою»
Найкращий іноземний фільм
- «Проста випадковість»
- «Жодного вибору»
- «Таємний агент»
- «Сентиментальна цінність»
- «Сират»
- «Голос Хінд Раджаб»
Найкращий режисер/режисерка
- Пол Томас Андерсон, «Одна битва за іншою»
- Раян Куґлер, «Грішники»
- Ґільєрмо дель Торо, «Франкенштейн»
- Джафар Панагі, «Проста випадковість»
- Йоакім Трієр, «Сентиментальна цінність»
- Хлоя Чжао, «Гамнет»
Найкраща акторка в драматичному фільмі
- Джессі Баклі, «Гамнет»
- Дженніфер Лоуренс, «Здохни, коханий»
- Ренате Рейнсве, «Сентиментальна цінність»
- Джулія Робертс, «Після полювання»
- Тесса Томпсон, «Гедда»
- Ева Віктор, «Пробач, дівчинко»
Найкращий актор у драматичному фільмі
- Джоел Еджертон, «Потяг у снах»
- Ваґнер Мора, «Таємний агент»
- Оскар Айзек, «Франкенштейн»
- Двейн Джонсон, «Незламний»
- Майкл Б. Джордан, «Грішники»
- Джеремі Аллен Вайт, «Спрінґстін»
Найкраща акторка в комедійному фільмі чи мюзиклі
- Роуз Бірн, «Я не залізна»
- Синтія Еріво, «Wicked: Чародійка 2»
- Кейт Гадсон, «Пісня любові»
- Чейз Інфініті, «Одна битва за іншою»
- Аманда Сейфрід, «Заповіт Енн Лі»
- Емма Стоун, «Буґонія»
Найкращий актор у комедійному фільмі чи мюзиклі
- Тімоті Шаламе, «Марті Супрім»
- Джордж Клуні, «Джей Келлі»
- Леонардо Ді Капріо, «Одна битва за іншою»
- Ітан Гоук, «Блакитний місяць»
- Лі Бьонхон, «Жодного вибору»
- Джессі Племонс, «Буґонія»
Найкращий сценарій
- «Марті Супрім»
- «Гамнет»
- «Проста випадковість»
- «Одна битва за іншою»
- «Сентиментальна цінність»
- «Грішники»
Найкращий драматичний серіал
- «Лікарня Пітт»
- «Дипломатка»
- «Єдина»
- «Розрив»
- «Кульгаві коні»
- «Білий лотос»
Найкращий серіал у жанрі комедія або мюзикл
- «Хитрощі»
- «Початкова школа Ебботт»
- «Вбивства в одній будівлі»
- «Ніхто цього не хоче»
- «Кіностудія»
- «Ведмідь»
Найкращий мінісеріал або телефільм
- «Юнацтво»
- «Все її вина»
- «Звір у мені»
- «Чорне дзеркало»
- «Вмерти заради сексу»
- «Дівчина мого сина»
Найкращий мультфільм
- «Арко»
- «Вбивця Демонів: Замок Нескінченності»
- «Еліо»
- «Кейпоп-мисливиці на демонів»
- «Маленька Амелі або герой дощу»
- «Зоотрополіс 2»
Повний список номінантів доступний на сайті премії.