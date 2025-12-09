Оголосили номінантів на «Золотий глобус 2026»: лідирують «Сентиментальна цінність» і «Одна битва за іншою»

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила повний список номінантів на премію «Золотий глобус 2026».

Вісімдесят третя церемонія відбудеться 11 січня. Трансляцію покажуть у прямому ефірі на CBS і Paramount+, а ведучою вдруге поспіль стане стендап-комікеса й акторка Ніккі Глейзер.

Фільм Пола Томаса Андерсона «Одна битва за іншою» став головним фаворитом року — стрічка отримала дев’ять номінацій, зокрема за найкращий фільм (комедія/мюзикл), режисуру та сценарій. Одразу за ним — «Сентиментальна цінність» із вісьмома номінаціями та «Грішники» із сімома.

Серед серіалів найбільше статуеток може отримати «Білий лотос». Його номінували у шістьох категоріях — тричі у «Найкращій жіночій ролі другого плану», двічі у «Найкращій чоловічій ролі другого плану» та як найкращий серіал. «Юнацтво» змагається за статуетки в п’ятьох категоріях, a саме — за найкращу головну чоловічу роль, найкращі чоловічі та жіночі ролі другого плану й як найкращий мінісеріал.

Почесні нагороди цьогоріч отримають Гелен Міррен — премію Сесіля Б. Демілля, та Сара Джессіка Паркер — премію Керол Бернетт за внесок у телебачення.

У перегонах дистриб’юторів попереду Netflix із 35 номінаціями, а за ним ідуть Warner Bros. та HBO — у них по 31.

Найкращий драматичний фільм

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Проста випадковість»

«Таємний агент»

«Сентиментальна цінність»

«Грішники»

Найкращий фільм у жанрі мюзикл або комедія

«Блакитний місяць»

«Буґонія»

«Марті Супрім. Геній комбінацій»

«Жодного вибору»

«Нова хвиля»

«Одна битва за іншою»

Найкращий іноземний фільм

«Проста випадковість»

«Жодного вибору»

«Таємний агент»

«Сентиментальна цінність»

«Сират»

«Голос Хінд Раджаб»

Найкращий режисер/режисерка

Пол Томас Андерсон, «Одна битва за іншою»

Раян Куґлер, «Грішники»

Ґільєрмо дель Торо, «Франкенштейн»

Джафар Панагі, «Проста випадковість»

Йоакім Трієр, «Сентиментальна цінність»

Хлоя Чжао, «Гамнет»

Найкраща акторка в драматичному фільмі

Джессі Баклі, «Гамнет»

Дженніфер Лоуренс, «Здохни, коханий»

Ренате Рейнсве, «Сентиментальна цінність»

Джулія Робертс, «Після полювання»

Тесса Томпсон, «Гедда»

Ева Віктор, «Пробач, дівчинко»

Найкращий актор у драматичному фільмі

Джоел Еджертон, «Потяг у снах»

Ваґнер Мора, «Таємний агент»

Оскар Айзек, «Франкенштейн»

Двейн Джонсон, «Незламний»

Майкл Б. Джордан, «Грішники»

Джеремі Аллен Вайт, «Спрінґстін»

Найкраща акторка в комедійному фільмі чи мюзиклі

Роуз Бірн, «Я не залізна»

Синтія Еріво, «Wicked: Чародійка 2»

Кейт Гадсон, «Пісня любові»

Чейз Інфініті, «Одна битва за іншою»

Аманда Сейфрід, «Заповіт Енн Лі»

Емма Стоун, «Буґонія»

Найкращий актор у комедійному фільмі чи мюзиклі

Тімоті Шаламе, «Марті Супрім»

Джордж Клуні, «Джей Келлі»

Леонардо Ді Капріо, «Одна битва за іншою»

Ітан Гоук, «Блакитний місяць»

Лі Бьонхон, «Жодного вибору»

Джессі Племонс, «Буґонія»

Найкращий сценарій

«Марті Супрім»

«Гамнет»

«Проста випадковість»

«Одна битва за іншою»

«Сентиментальна цінність»

«Грішники»

Найкращий драматичний серіал

«Лікарня Пітт»

«Дипломатка»

«Єдина»

«Розрив»

«Кульгаві коні»

«Білий лотос»

Найкращий серіал у жанрі комедія або мюзикл

«Хитрощі»

«Початкова школа Ебботт»

«Вбивства в одній будівлі»

«Ніхто цього не хоче»

«Кіностудія»

«Ведмідь»

Найкращий мінісеріал або телефільм

«Юнацтво»

«Все її вина»

«Звір у мені»

«Чорне дзеркало»

«Вмерти заради сексу»

«Дівчина мого сина»

Найкращий мультфільм

«Арко»

«Вбивця Демонів: Замок Нескінченності»

«Еліо»

«Кейпоп-мисливиці на демонів»

«Маленька Амелі або герой дощу»

«Зоотрополіс 2»

Повний список номінантів доступний на сайті премії.