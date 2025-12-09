У США скасували безкоштовний вхід у нацпарки на День звільнення рабів і додали день народження Трампа

Служба національних парків скасувала безкоштовний вхід на День звільнення рабів (19 червня) та День Мартіна Лютера Кінга (третій понеділок січня).

Про це повідомляє Associated Press.

Національний парк «Каньйон Брайс». Фото: Helen Ngoc N./ Unsplash

Натомість до переліку вперше додали 14 червня — день народження Дональда Трампа, який збігається з Днем прапора США. У відомстві не пояснили причин змін, що наберуть чинності з 1 січня.

Рішення викликало критику деяких активістів і політиків. Вони вважають це черговою спробою применшити значення історії боротьби темношкірих американців за громадянські права, водночас підсилюючи імідж президента.

У громадських організаціях нагадують, що День Мартіна Лютера Кінга був популярною датою для волонтерських акцій у нацпарках. Його скасування, на їхню думку, ускладнить проведення таких проєктів.

Критики також зазначають, що зміни узгоджуються з ширшим курсом адміністрації Трампа, яка останніми роками скорочує федеральні програми, пов’язані з підтримкою різноманіття та збереженням історичної спадщини темношкірих американців.

У 2026 році безкоштовний вхід діятиме у традиційні державні свята — День президентів, День пам’яті, День незалежності, День конституції, День ветеранів, а також у день народження Теодора Рузвельта (27 жовтня) та на річницю створення Служби нацпарків (25 серпня).