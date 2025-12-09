Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У центрі Києва горіла 125-річна садиба Сидорова — її продають під забудову

Ірина Маймур 09 грудня 2025
У Києві сталася пожежа в садибі Йосипа Сидорова — історичній будівлі 1900 року на вул. Ярославів Вал, 21Д.

Про це повідомив активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

За інформацією Головного управління ДСНС, займання виникло о 21:30 у відселеній одноповерховій будівлі. Вогонь загасили приблизно за годину. Жертв і постраждалих немає, а причини займання встановлює поліція.

Це вже дев’ята пожежа в історичних будівлях столиці за останній місяць і третя поспіль — саме за цією адресою.

Активіст пов’язує регулярні займання з двома обставинами. У 2019 році Департамент містобудування та архітектури КМДА видав містобудівні умови на реконструкцію історичної садиби в дев’ятиповерховий комплекс, попри те, що територія входить до буферної зони об’єкта світової спадщини «Софія Київська».

Крім того, земельну ділянку разом із забудовою вже виставили на продаж. В інтернет-оголошеннях зазначено, що покупцеві пропонують готовий проєкт нового житлового комплексу з підземним паркінгом — без збереження 125-річної садиби. Сума угоди становить $2,3 мільйона.

Візуалізація проєкту нового житлового комплексу на місці садиби

Садиба належала заможному селянину Йосипу Сидорову. Будинок мав ліпний декор, комин і кілька печей. На ділянці розташовувалися житлові й господарські флігелі, частина з яких збереглася.

Після націоналізації в 1921 році тут працювали райвиконком, пошта й податковий відділ. У 2010-х комплекс приватизували та використовували як офіси, а з 2019 року будівля стоїть занедбаною і вже неодноразово горіла.

Фото на обкладинці: Фото й візуалізація: ДСНС Києва; Дмитро Перов
