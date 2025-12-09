Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Kyiv Food Market повертається після реновації — коли відкриття

Артем Черничко 09 грудня 2025
Столичний гастропростір Kyiv Food Market оголосив про своє повернення після реновації. Оновлений маркет відкриють для відвідувачів уже 11 грудня.

Протягом останнього місяця простір був зачинений для масштабних будівельних робіт, метою яких було створення оновленої, більш сучасної та комфортної атмосфери.

«Ми перезавантажили простір: більше світла, більше затишних зон, більше ресторанних рішень. З’явилися нові точки, нові смаки, нові формати, а попереду — концерти, події, зустрічі та маленькі сюрпризи, які даватимуть життя 24/7», — йдеться у повідомленні

Kyiv Food Market розпочне роботу у тестовому режимі з 11 по 25 грудня, щоденно з 13:00.

Kyiv Food Market відкрили 2019 року в історичній будівлі колишнього заводу «Арсенал». Гастропростір навпроти станції метро «Арсенальна» об’єднав понад 20 ресторанів і барів. Це спільний проєкт засновника «Міського ринку їжі» в Одесі Алекса Купера та власника мережі ресторанів La Famiglia Михайла Бейліна.

