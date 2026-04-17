Друга частина «Сутінків» вийде в українських кінотеатрах у травні

Друга частина вампірської саги — «Сутінки. Сага. Новий Місяць» — повертається на великі екрани. Покази в українських кінотеатрах стартують з 28 травня, повідомив дистриб'ютор Green Light Films.

Ререліз екранізацій є частиною міжнародної кампанії до ювілею книжкової серії Стефені Маєр, що розпочалася торік із нагоди 20-річчя виходу першого роману.

Фільм «Сутінки. Сага. Новий Місяць» (2009) базується на однойменному бестселері. Сюжет продовжує історію взаємин Белли Свон (Крістен Стюарт) та Едварда Каллена (Роберт Паттінсон), розкриваючи нові деталі надприродного світу.

До акторського складу фільму також входять Тейлор Лотнер, Ешлі Грін, Анна Кендрік та інші. Продаж квитків на сеанси другої частини розпочнеться ближче до дати прем'єри.

Перша частина за три тижні прокату зібрала в Україні 5,6 мільйона гривень. Стрічку переглянули понад 28 тисяч глядачів.

На момент виходу фільм став культурним феноменом, а наклад літературного першоджерела перевищив 17 мільйонів примірників.