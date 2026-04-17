Поліція США затримала співака D4vd — музиканта підозрюють у вбивстві 15-річної дівчини

У Лос-Анджелесі затримали співака D4vd (справжнє ім’я — Девід Ентоні Берк) за підозрою у вбивстві дівчини, тіло якої раніше знайшли в його автомобілі. Про це повідомляє Variety.

За даними поліції, 21-річного артиста взяли під варту без права застави. Справу мають передати до прокуратури для висунення офіційних обвинувачень.

Підозрюється, що D4vd причетний до смерті 15-річної Селесте Рівас Ернандес, яка зникла ще у 2024 році. Її тіло виявили 8 вересня 2025 року на штрафмайданчику: поліцію викликали через різкий запах із покинутого автомобіля Tesla. Усередині знайшли розчленовані останки.

d4vd has been arrested for the murder of Celeste Rivas.



He was arrested by the LAPD’s Robbery-Homicide division and is being held without bail. pic.twitter.com/9S360aUppP — Pop Base (@PopBase) April 17, 2026

Авто було зареєстроване на Берка й залишене в районі Голлівуд-Гіллз. Сусіди раніше скаржилися на запах, після чого машину евакуювали.

Слідство також перевіряє поїздку музиканта до району Санта-Барбари навесні 2025 року вже після зникнення дівчини. Спочатку представники артиста заявляли, що він співпрацює з правоохоронцями, однак згодом ця співпраця припинилася.

Після того як тіло знайшли, D4vd скасував свій тур у США та відклав просування нового релізу. Наразі офіційні обвинувачення ще не оголошені.