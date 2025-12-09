У Німеччині продають віллу нобелівського лауреата з літератури Ґюнтера Ґрасса

У Німеччині виставили на продаж будинок, у якому понад 30 років жив Ґюнтер Ґрасс, — письменник, художник і лауреат Нобелівської премії з літератури.

Вартість нерухомості становить €1,6 мільйона, повідомляє Bild.

Ґюнтер Ґрасс позує перед будинком 16 березня 2007 року. Фото: WOLFGANG LANGENSTRASSEN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Вілла розташована в селі Белендорф на південь від Любека і виходить прямо до каналу. Тут Ґрасс працював над романами, малював і доглядав сад, який часто з’являється в його текстах. Комплекс включає головний будинок на 11 кімнат, окрему майстерню, мансарду, сад, фруктовий гай, струмок, місток і ставок із коропами.

Після смерті Ґрасса у 2015 році, а його дружини Уте — у 2021-му, будинок залишався порожнім. Інтер’єр майже не змінювали, окрім бібліотеки та скульптур, які передали до Фундації Ґюнтера Ґрасса.

У заповіті письменник просив, щоби будинок передали державній інституції та перетворили на музей або культурний простір. Однак на початку 2025 року міська рада Любека проголосувала проти його викупу: утримання і реставрація вілли виявилися надто дорогими для міста. Директор Музею Ґюнтера Ґрасса Йорґ-Філіп Томза назвав це рішення «втраченою історичною можливістю».

Після відмови влади віллу офіційно виставили на відкритий продаж. Нині маєтком володіють шестеро дітей Ґрасса, які виставили маєток на відкритий продаж через агентство Claußen Immobilien.

В оголошенні нерухомість називають «дивовижною віллою з відомим попереднім власником». У Claußen Immobilien зазначають, що майстерню можна використовувати як творчий простір або окреме житло для митців — саме цього, за словами агентства, хотів би й сам Ґрасс. Житловий будинок має два входи, тож його можна поділити на дві окремі квартири.

Окремою деталлю, яку зберігають у будинку, стали люльки Ґрасса — рієлтори кажуть, що вони досі лежать у різних кімнатах.

Ґюнтер Ґрасс — один із найвпливовіших німецьких письменників XX століття та лауреат Нобелівської премії з літератури 1999 року. Його роман «Бляшаний барабан» вважають одним із ключових творів європейської післявоєнної літератури.