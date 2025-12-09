19 тижнів у топі Billboard: хіт Мераї Кері All I Want for Christmas Is You встановив рекорд

Американська співачка Мерая Кері знову очолила Billboard Hot 100 — її хіт All I Want for Christmas Is You встановив історичний рекорд, провівши на вершині вже 19 тижнів.

Про це пише Variety.

Святкова композиція піднялася на перше місце, повторивши досягнення A Bar Song (Tipsy) Shaboozey та Old Town Road Lil Nas X і Біллі Рея Сайруса. Це вже сьомий рік поспіль, коли різдвяний трек повертається на вершину чарта.

Для Мераї Кері це 19-й № 1 у Hot 100 — абсолютний рекорд серед сольних артистів і лише на одну позицію менше, ніж у The Beatles.

Популярність інших різдвяних хітів також зросла. Пісня Last Christmas гурту Wham! піднялася на друге місце, Rockin' Around the Christmas Tree Бренди Лі — на третє, а Jingle Bell Rock Боббі Гелмса — на четверте.

Мерая Кері під час виступу в Монако. Фото: VALERY HACHE / AFP

Пісня All I Want for Christmas Is You вийшла в 1994 році, але справжній злет почався з розвитком стримінгових сервісів. Трек уперше з’явився в Hot 100 у 2017-му, а у 2020–2023 роках очолював рейтинг упродовж кількох тижнів.

«Коли я писала цю пісню, то навіть не уявляла, наскільки далеко вона зайде», — говорила Кері у 2021 році.