«Кейпоп-мисливиці на демонів» стали проривом року за версією Time

Американський журнал Time назвав анімаційний фільм «Кейпоп-мисливиці на демонів» (KPop Demon Hunters) проривом 2025 року.

Стрічка Netflix стала найпопулярнішим фільмом в історії платформи: за перші три місяці вона зібрала понад 325 мільйонів переглядів і увійшла до топ-10 у 93 країнах.

Анімація розповідає про жіноче кейпоп-тріо Huntr/x — Румі, Міру та Зої. Під час виступів героїні боронять світ від демонів: їхня музика створює хонмун, енергетичний бар’єр, який захищає людей. Головні суперники героїнь — Saja Boys, айдол-гурт, учасники якого насправді є демонами, відправленими королем Гвімою по душі фанатів Huntr/x.

Попри відсутність франшизи, гучних зірок у касті та специфічні корейські культурні референси, KPop Demon Hunters став одним із найуспішніших анімаційних проєктів десятиліття. Бюджет фільму становив близько $100 мільйонів.

Кадр із анімаційного фільму. Зображення: Netflix — Columbia Pictures — So / Collection ChristopheL via AFP

Саундтрек стрічки побив одразу кілька музичних рекордів. Альбом очолив Billboard 200, став другим найпопулярнішим релізом року на Spotify та зібрав п’ять номінацій на «Греммі», включно з «Піснею року» й «Найкращим попгуртом».

Головний хіт Golden тримався 17 тижнів на вершині Billboard Global 200 та сім тижнів поспіль — у Billboard Hot 100. А під пісню Soda Pop танцював навіть тенісист Новак Джокович після перемоги у чвертьфіналі US Open.

Критики називають фільм символом нової фази корейської хвилі («халлю») — поєднання кейпоп-естетики, стилістики K-дорам, корейської міфології та візуальних прийомів японської анімації. На думку Time, саме ця культурна суміш і стала основою феноменального успіху.

Netflix вже планує висунути саундтрек на «Оскар», а прем’єра продовження очікується у 2029 році.