За мотивами серіалу «Хлопаки» випустять VR-гру

Бразильська студія Arvore випустить VR-гру The Boys: Trigger Warning за мотивами серіалу «Хлопаки».

Реліз запланований на 2026 рік на PlayStation VR2 та Meta Quest, пише Hypebeast.

Гравців познайомлять із новим персонажем, який випадково дізнається про жорстоку таємницю корпорації Vought International, втрачає сім’ю і вимушено отримує надздібності. Після цього він приєднується до команди Біллі Бутчера, щоби помститися.

Arvore працювала над грою разом зі знімальною командою «Хлопаків», щоб передати фірмовий чорний гумор, брутальність і хаос, характерні для серіалу. У проєкт повернулися актори Prime Video: Лаз Алонсо (Марвін Мілк), Колбі Мініфі (Ешлі Барретт) та Дженсен Екклз, який озвучив оновлену, «темнішу» версію Солджер Боя.

Trigger Warning — перша повноцінна VR-гра у всесвіті «Хлопаків». Раніше персонажі серіалу з’являлися лише у вигляді скінів та колаборацій в інших іграх.