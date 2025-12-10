У Торонто зводять перший канадський хмарочос вище 100 поверхів

У Торонто збудували перший у Канаді хмарочос, що перевищив 100 поверхів. Йдеться про SkyTower від архітектурної студії Hariri Pontarini Architects, пише Dezeen.

SkyTower став найвищою будівлею країни та одним із найвищих житлових хмарочосів Північної Америки. Його висота після завершення становитиме 351,85 метра. Будівництво просувається швидко: цього року фасад уже частково обшили, а конструкція перетнула 100-поверховий рубіж.

Будівля матиме легкий нахил, а балкони з одного боку нагадуватимуть вентиляційні прорізи. Архітектори описують проєкт як «12-гранний коштовний камінь» зі скошеними кутами, що по-різному відбивають світло залежно від ракурсу.

«Ми створили об’єкт, який увійде в історію не лише Торонто, а й усієї Канади», — каже CEO Pinnacle International Майкл Де Котіс.

Верхні поверхи SkyTower розташуються приблизно на рівні оглядового майданчика CN Tower, завдяки чому обидві будівлі формуватимуть спільну візуальну лінію на горизонті.

Хмарочос стане частиною проєкту Pinnacle One у районі Harbourfront: всередині будуть апартаменти, готель і ресторан на 106-му поверсі — найвищій точці вежі. У комплексі також зведуть сусідній 95-поверховий хмарочос.

Вежа перевершить попереднього рекордсмена — One Bloor від Foster + Partners, який цього року став першим канадським «супервисотним» хмарочосом (85 поверхів, 308,6 метра).

За планом девелопера, будівлю завершать і почнуть заселяти у 2026 році.