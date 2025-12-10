Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Зимовий маркет у коворкінгу IQOS Space на Хрещатику: місце, де живуть подарунки

Льоля Гольдштейн 10 грудня 2025
192

У пошуках подарунків до зимових свят завітайте у коворкінг на другому поверсі IQOS Space на Хрещатику. У просторі створили зимовий маркет, де представили сім українських брендів декору. А також відкрили мінівиставку італійського бренду SELETTI, який випустив спільну колаборацію з IQOS.

IQOS x SELETTI: співпраця контрастів

Нещодавно бренди презентували лімітовану лінійку, що поєднує яскравість і технологічність. Колекція має особливий дизайн із патерном SELETTI — золотисто-чорним зигзагом, а також із градієнтними переходами на аксесуарах.

Зимовий маркет: святкові подарунки від українських брендів

До виходу нової лінійки у коворкінгу на другому поверсі IQOS Space на Хрещатику влаштували мінімузей SELETTI. Тут можна подивитися на декор, який виготовляє італійський бренд: незвичайні світильники, статуетки, посуд. Як у будь-якому музеї, ці предмети не можна купити. Натомість можна обрати подарунки від українських брендів для себе чи близьких.

Ялинкові прикраси від GRONO. Вони стануть ідеальним елементом для започаткування нових різдвяних традицій. Оберіть особливу іграшку, яка символізуватиме ваш рік.

Келихи, тарілки та вази від GLASSOM HOME. Усі предмети виготовлені з гутного скла: майстер видуває їх вручну і надає унікальної форми. Кожен виріб має свою історію й особливості.

Світильники й дзеркало від CEGLA. Ці предмети задають настрій дому, додаючи йому тепла та індивідуальності.

Свічки від SABI та SVOYA. Це джерело світла, що зігріває в найхолодніші зимові дні. На маркеті представлені окремі свічки та набори для різдвяного столу чи оселі.

Столові серветки від SERVE IT. Ці текстильні деталі мають вишиті різдвяні візерунки та додають святкової атмосфери сервіруванню столу.

Тарілки від BUDE CERAMICS. Цей подарунок стане символом нового року, адже на тарілках зображено Вогняного Коня. Образ несе енергію сміливості та яскравості на весь рік.

Що б ви не обрали рідним у подарунок, нехай це буде річ, яка нагадає про тепло й затишок та покаже: «я поряд з тобою» і зараз, і наступного року.

Зимовий маркет працюватиме до кінця грудня у коворкінгу на другому поверсі IQOS Space на Хрещатику, 17. Вхід лише для повнолітніх.

Фото на обкладинці: Фото: IQOS
Мітки
Новини
Читайте також
На аукціон уперше виставлять рідкісні реквізити зі «Щелеп» Спілберга У Торонто зводять перший канадський хмарочос вище 100 поверхів Netflix зіткнувся з судовим позовом через спробу купівлі Warner Bros За мотивами серіалу «Хлопаки» випустять VR-гру
Сентиментальна цінність «Сентиментальної цінності» 08 грудня 2025 «І Місяць став, наче кров»: як людство вчилося тлумачити небесні знаки 06 грудня 2025 Пастуший пиріг: як британська антикризова страва стала світовою класикою 06 грудня 2025 «Аватар 3», «Ножі наголо», «Сентиментальна цінність»: 10 фільмів грудня 05 грудня 2025 Куди піти в Києві 6–7 грудня: афіша для тих, хто цікавиться історією і традиціями Різдва 04 грудня 2025 Читати: 5 книжок грудня 04 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.