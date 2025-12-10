Зимовий маркет у коворкінгу IQOS Space на Хрещатику: місце, де живуть подарунки

У пошуках подарунків до зимових свят завітайте у коворкінг на другому поверсі IQOS Space на Хрещатику. У просторі створили зимовий маркет, де представили сім українських брендів декору. А також відкрили мінівиставку італійського бренду SELETTI, який випустив спільну колаборацію з IQOS.

IQOS x SELETTI: співпраця контрастів

Нещодавно бренди презентували лімітовану лінійку, що поєднує яскравість і технологічність. Колекція має особливий дизайн із патерном SELETTI — золотисто-чорним зигзагом, а також із градієнтними переходами на аксесуарах.

Зимовий маркет: святкові подарунки від українських брендів

До виходу нової лінійки у коворкінгу на другому поверсі IQOS Space на Хрещатику влаштували мінімузей SELETTI. Тут можна подивитися на декор, який виготовляє італійський бренд: незвичайні світильники, статуетки, посуд. Як у будь-якому музеї, ці предмети не можна купити. Натомість можна обрати подарунки від українських брендів для себе чи близьких.

Ялинкові прикраси від GRONO. Вони стануть ідеальним елементом для започаткування нових різдвяних традицій. Оберіть особливу іграшку, яка символізуватиме ваш рік.

Келихи, тарілки та вази від GLASSOM HOME. Усі предмети виготовлені з гутного скла: майстер видуває їх вручну і надає унікальної форми. Кожен виріб має свою історію й особливості.

Світильники й дзеркало від CEGLA. Ці предмети задають настрій дому, додаючи йому тепла та індивідуальності.

Свічки від SABI та SVOYA. Це джерело світла, що зігріває в найхолодніші зимові дні. На маркеті представлені окремі свічки та набори для різдвяного столу чи оселі.

Столові серветки від SERVE IT. Ці текстильні деталі мають вишиті різдвяні візерунки та додають святкової атмосфери сервіруванню столу.

Тарілки від BUDE CERAMICS. Цей подарунок стане символом нового року, адже на тарілках зображено Вогняного Коня. Образ несе енергію сміливості та яскравості на весь рік.

Що б ви не обрали рідним у подарунок, нехай це буде річ, яка нагадає про тепло й затишок та покаже: «я поряд з тобою» і зараз, і наступного року.

Зимовий маркет працюватиме до кінця грудня у коворкінгу на другому поверсі IQOS Space на Хрещатику, 17. Вхід лише для повнолітніх.