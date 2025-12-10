На аукціон уперше виставлять рідкісні реквізити зі «Щелеп» Спілберга

На весняному аукціоні Propstore у березні 2026 року продадуть два рідкісні реквізити з фільму «Щелепи» Стівена Спілберга — предмети, які майже 50 років вважалися втраченими.

Про це пише The Hollywood Reporter.

Кадр із фільму. Зображення: 7e Art/Zanuck/Brown / Photo12 via AFP

Серед лотів — рушниця-гарпун W.W. Greener Harpoon Rifle Mark II із футляром та виготовленим для зйомок дротиком. Саме нею користувався Квінт у виконанні Роберта Шоу. Оцінна вартість лотів — від $250 до $500 тисяч

Також на торги виставлять 130-фунтове вудилище Fenwick та котушку Penn Senator 16/0. Їх оцінюють у понад $150 тисяч.

У Propstore наголошують: повністю верифіковані реквізити зі «Щелеп» майже ніколи не потрапляють на відкритий ринок. Тому ці предмети вважають одними з найцінніших за всю історію колекціонування фільму.

«За 30 років роботи це найкращий лот зі “Щелеп”, який ми коли-небудь бачили», — зазначили в компанії.

Реєстрацію на участь в аукціоні відкриють у лютому, а торги відбудуться в Лос-Анджелесі в березні.