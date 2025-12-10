Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

На аукціон уперше виставлять рідкісні реквізити зі «Щелеп» Спілберга

Ірина Маймур 10 грудня 2025
251

На весняному аукціоні Propstore у березні 2026 року продадуть два рідкісні реквізити з фільму «Щелепи» Стівена Спілберга — предмети, які майже 50 років вважалися втраченими.

Про це пише The Hollywood Reporter.

Кадр із фільму. Зображення: 7e Art/Zanuck/Brown / Photo12 via AFP

Серед лотів — рушниця-гарпун W.W. Greener Harpoon Rifle Mark II із футляром та виготовленим для зйомок дротиком. Саме нею користувався Квінт у виконанні Роберта Шоу. Оцінна вартість лотів — від $250 до $500 тисяч

Також на торги виставлять 130-фунтове вудилище Fenwick та котушку Penn Senator 16/0. Їх оцінюють у понад $150 тисяч.

У Propstore наголошують: повністю верифіковані реквізити зі «Щелеп» майже ніколи не потрапляють на відкритий ринок. Тому ці предмети вважають одними з найцінніших за всю історію колекціонування фільму.

«За 30 років роботи це найкращий лот зі “Щелеп”, який ми коли-небудь бачили», — зазначили в компанії.

Реєстрацію на участь в аукціоні відкриють у лютому, а торги відбудуться в Лос-Анджелесі в березні.

Мітки
Новини
Читайте також
Зимовий маркет у коворкінгу IQOS Space на Хрещатику: місце, де живуть подарунки У Торонто зводять перший канадський хмарочос вище 100 поверхів Netflix зіткнувся з судовим позовом через спробу купівлі Warner Bros За мотивами серіалу «Хлопаки» випустять VR-гру
Сентиментальна цінність «Сентиментальної цінності» 08 грудня 2025 «І Місяць став, наче кров»: як людство вчилося тлумачити небесні знаки 06 грудня 2025 Пастуший пиріг: як британська антикризова страва стала світовою класикою 06 грудня 2025 «Аватар 3», «Ножі наголо», «Сентиментальна цінність»: 10 фільмів грудня 05 грудня 2025 Куди піти в Києві 6–7 грудня: афіша для тих, хто цікавиться історією і традиціями Різдва 04 грудня 2025 Читати: 5 книжок грудня 04 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.