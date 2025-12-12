Disney інвестує в OpenAI і дозволить генерувати відео з героями Marvel і Star Wars

The Walt Disney Company уклала трирічну угоду з OpenAI та інвестує в компанію $1 мільярд.

Про це повідомили в OpenAI.

Партнерство передбачає перше масштабне ліцензування контенту для Sora — генеративної відеоплатформи OpenAI, а також для інструмента ChatGPT Images. Моделі отримають офіційний доступ до понад 200 персонажів Disney, Pixar, Marvel і Star Wars.

Sora та ChatGPT Images зможуть генерувати короткі відео й зображення з використанням фірмових костюмів, локацій, транспорту та реквізиту студії. Серед доступних для створення контенту персонажів — Міккі та Мінні Маус, герої «Крижаного серця», «Корпорації монстрів» і «Історії іграшок», а також персонажі всесвітів Marvel і Star Wars, зокрема Залізна людина, Локі, Дарт Вейдер, Йода та інші.

Перші інструменти з підтримкою ліцензованого контенту Disney планують запустити на початку 2026 року.

Угода забороняє відтворення зовнішності або голосів реальних акторів — користувачі зможуть працювати лише з анімаційними, фантазійними або маскованими персонажами. Частину створених відео Disney планує показувати на стримінгу Disney+.

Крім того, Disney інтегруватиме рішення OpenAI у власні сервіси: компанія має намір використовувати API для створення нових продуктів і функцій для Disney+, а також впроваджувати ChatGPT у роботу співробітників.

В OpenAI зазначають, що співпраця ґрунтується на принципах відповідального використання штучного інтелекту та захисту прав творців.