Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Disney інвестує в OpenAI і дозволить генерувати відео з героями Marvel і Star Wars

Ірина Маймур 12 грудня 2025
245

The Walt Disney Company уклала трирічну угоду з OpenAI та інвестує в компанію $1 мільярд.

Про це повідомили в OpenAI.

Партнерство передбачає перше масштабне ліцензування контенту для Sora — генеративної відеоплатформи OpenAI, а також для інструмента ChatGPT Images. Моделі отримають офіційний доступ до понад 200 персонажів Disney, Pixar, Marvel і Star Wars.

Sora та ChatGPT Images зможуть генерувати короткі відео й зображення з використанням фірмових костюмів, локацій, транспорту та реквізиту студії. Серед доступних для створення контенту персонажів — Міккі та Мінні Маус, герої «Крижаного серця», «Корпорації монстрів» і «Історії іграшок», а також персонажі всесвітів Marvel і Star Wars, зокрема Залізна людина, Локі, Дарт Вейдер, Йода та інші.

Перші інструменти з підтримкою ліцензованого контенту Disney планують запустити на початку 2026 року.

Угода забороняє відтворення зовнішності або голосів реальних акторів — користувачі зможуть працювати лише з анімаційними, фантазійними або маскованими персонажами. Частину створених відео Disney планує показувати на стримінгу Disney+.

Крім того, Disney інтегруватиме рішення OpenAI у власні сервіси: компанія має намір використовувати API для створення нових продуктів і функцій для Disney+, а також впроваджувати ChatGPT у роботу співробітників.

В OpenAI зазначають, що співпраця ґрунтується на принципах відповідального використання штучного інтелекту та захисту прав творців.

Фото на обкладинці: Фото: Igor Bumba / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Time назвав «Людиною року» архітекторів ШІ The Rolling Stones дозволили Fatboy Slim використати свій хіт у його треку — через 25 років КМДА наказала зупинити будівельні роботи на Подолі через загрозу пам'ятці McDonald’s видалив ШІ-рекламу про «жахливе Різдво» через критику
Девід Марксон: культовий автор «Полюбовниці Вітґенштайна» 11 грудня 2025 Куди піти в Києві 13–14 грудня: Різдвяний Кураж, виставка «100 кіз Лесі Патоки» й декаданська Vertuha 11 грудня 2025 Що зробили з Бессарабкою: оцінюємо результати реновації 10 грудня 2025 Мартін Парр — співець метушіння 10 грудня 2025 Як зрозуміти мистецтво — ось чотири книжки про це (вперше українською) 10 грудня 2025 Сентиментальна цінність «Сентиментальної цінності» 08 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.