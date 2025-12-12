Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Художниця Ннена Калу стала першою лауреаткою премії Тернера з порушеннями розвитку

Ірина Маймур 12 грудня 2025
Британсько-нігерійська художниця Ннена Калу здобула премію Тернера — британську мистецьку нагороду, яка вважається одною з найпрестижніших у світі.

Вона стала першою мисткинею з порушеннями розумового розвитку, яка отримала цю відзнаку, пише The Guardian.

59-річну Калу — художницю з аутизмом і обмеженими можливостями вербальної комунікації — відзначили за великомасштабні скульптури та малюнки, створені з тканин, клейкої стрічки, пакувальної плівки, мотузок і VHS-стрічок. Журі назвало її роботи «сміливими та переконливими».

Нагородження відбулося у Бредфорді. Калу отримала головний приз у розмірі £25 тисяч. Промову від її імені виголосила менеджерка студії та кураторка Шарлотта Голлінсгед, яка сказала, що художниця «зробила історію», і висловила сподівання, що ця перемога допоможе «зруйнувати упередження» щодо митців з інвалідністю.

Голова журі та директор Tate Britain Алекс Фаркарсон назвав перемогу Калу історичним моментом: за його словами, вона «починає стирати межу між нейротиповими та нейровідмінними художниками», а вирішальними стали «якість і сила» її робіт.

Ннена Калу народилася в Глазго 1966 року в родині нігерійців, із дитинства живе в Лондоні. Вона почала займатися мистецтвом наприкінці 1980-х у денному центрі Hill House, а нині працює в організації ActionSpace, що підтримує художників із порушеннями розвитку.

Серед фіналістів премії також були Рене Матич, Мохаммед Самі та Заді Ха — кожен із них отримає по £10 тисяч. Роботи номінантів представлені на виставці Turner Prize у галереї Cartwright Hall у Бредфорді, яка триватиме до 22 лютого 2026 року.

