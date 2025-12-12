«Квіти України»: Верховний Суд підтвердив статус пам’ятки архітектури в Києві

7 листопада Верховний Суд ухвалив рішення, згідно з яким будівля «Квіти України» зберігає за собою статус памʼятки архітектури та монументального мистецтва. Про це повідомляє спільнота «Зберегти Квіти України».

Судова справа тривала чотири роки. Процес почався у 2021-му, коли забудовник з метою знесення будівлі «Квіти України» звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з метою скасувати статус пам'ятки архітектури та монументального мистецтва. Суд задовольнив позов забудовника й скасував рішення Міністерства культури та Департаменту охорони культурної спадщини (ДОКС) КМДА про внесення будівлі в реєстр пам'яток культурної спадщини.

У 2022 році ДОКС, прокуратура, громадські організації «Мапа Реновації» та «Зберегти Квіти України» подали апеляцію і виграли її.

Забудовник звернувся до Верховного Суду, щоб скасувати це рішення, але суд залишив касаційну скаргу забудовника без задоволення. Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття та не може бути оскаржена.