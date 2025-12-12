Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Квіти України»: Верховний Суд підтвердив статус пам’ятки архітектури в Києві

Ельміра Еттінгер 12 грудня 2025
243
«Квіти України»: Верховний Суд підтвердив статус пам’ятки архітектури в Києві Архітектура

7 листопада Верховний Суд ухвалив рішення, згідно з яким будівля «Квіти України» зберігає за собою статус памʼятки архітектури та монументального мистецтва. Про це повідомляє спільнота «Зберегти Квіти України».

Судова справа тривала чотири роки. Процес почався у 2021-му, коли забудовник з метою знесення будівлі «Квіти України» звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з метою скасувати статус пам'ятки архітектури та монументального мистецтва. Суд задовольнив позов забудовника й скасував рішення Міністерства культури та Департаменту охорони культурної спадщини (ДОКС) КМДА про внесення будівлі в реєстр пам'яток культурної спадщини.

У 2022 році ДОКС, прокуратура, громадські організації «Мапа Реновації» та «Зберегти Квіти України» подали апеляцію і виграли її.

Забудовник звернувся до Верховного Суду, щоб скасувати це рішення, але суд залишив касаційну скаргу забудовника без задоволення. Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття та не може бути оскаржена.

Фото на обкладинці: Фото на обкладинці: ГО «Мапа реновації»
Мітки
Новини Архітектура
Читайте також
Дженніфер Лоуренс і Джош Гатчерсон повернуться в приквелі «Голодних ігор» Прокуратура вимагає від власника укласти охоронний договір на будинок-пам’ятку в Києві Переможець «Євробачення» Nemo повертає трофей на знак протесту проти участі Ізраїлю Ковзанку «Крижинка» у Києві просять врятувати від забудови — петиція
Девід Марксон: культовий автор «Полюбовниці Вітґенштайна» 11 грудня 2025 Куди піти в Києві 13–14 грудня: Різдвяний Кураж, виставка «100 кіз Лесі Патоки» й декаданська Vertuha 11 грудня 2025 Що зробили з Бессарабкою: оцінюємо результати реновації 10 грудня 2025 Мартін Парр — співець метушіння 10 грудня 2025 Як зрозуміти мистецтво — ось чотири книжки про це (вперше українською) 10 грудня 2025 Сентиментальна цінність «Сентиментальної цінності» 08 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.