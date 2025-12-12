Прокуратура вимагає від власника укласти охоронний договір на будинок-пам’ятку в Києві

Дніпровська окружна прокуратура міста Києва звернулася до Київського окружного адміністративного суду з позовом щодо укладення охоронного договору на житловий будинок на вулиці Лазаревського (колишня Мініна) у Дніпровському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Йдеться про об’єкт культурної спадщини, який із 2006 року має статус щойно виявленого. Будівля є зразком житлової архітектури початку 1950-х років і розташована на межі історичних місцевостей району — колишнього селища Аварійне та Соцміста.

За даними прокуратури, будинок перебуває в державній власності — ним володіє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Балансоутримувачем є Державний науково-дослідний і проєктний інститут основної хімії.

У відомстві зазначають, що балансоутримувач тривалий час ігнорував законодавчу вимогу щодо укладення охоронного договору, який є обов’язковим для збереження об’єктів культурної спадщини. У зв’язку із цим прокуратура звернулася до суду для захисту інтересів держави та збереження історико-культурної спадщини Києва.

Суд уже відкрив провадження у справі.