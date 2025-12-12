Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Прокуратура вимагає від власника укласти охоронний договір на будинок-пам’ятку в Києві

Ірина Маймур 12 грудня 2025
774

Дніпровська окружна прокуратура міста Києва звернулася до Київського окружного адміністративного суду з позовом щодо укладення охоронного договору на житловий будинок на вулиці Лазаревського (колишня Мініна) у Дніпровському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Йдеться про об’єкт культурної спадщини, який із 2006 року має статус щойно виявленого. Будівля є зразком житлової архітектури початку 1950-х років і розташована на межі історичних місцевостей району — колишнього селища Аварійне та Соцміста.

За даними прокуратури, будинок перебуває в державній власності — ним володіє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Балансоутримувачем є Державний науково-дослідний і проєктний інститут основної хімії.

У відомстві зазначають, що балансоутримувач тривалий час ігнорував законодавчу вимогу щодо укладення охоронного договору, який є обов’язковим для збереження об’єктів культурної спадщини. У зв’язку із цим прокуратура звернулася до суду для захисту інтересів держави та збереження історико-культурної спадщини Києва.

Суд уже відкрив провадження у справі.

Фото на обкладинці: Фото: Київська міська прокуратура
Мітки
Новини
Читайте також
Дженніфер Лоуренс і Джош Гатчерсон повернуться в приквелі «Голодних ігор» Переможець «Євробачення» Nemo повертає трофей на знак протесту проти участі Ізраїлю Ковзанку «Крижинка» у Києві просять врятувати від забудови — петиція «Квіти України»: Верховний Суд підтвердив статус пам’ятки архітектури в Києві
Девід Марксон: культовий автор «Полюбовниці Вітґенштайна» 11 грудня 2025 Куди піти в Києві 13–14 грудня: Різдвяний Кураж, виставка «100 кіз Лесі Патоки» й декаданська Vertuha 11 грудня 2025 Що зробили з Бессарабкою: оцінюємо результати реновації 10 грудня 2025 Мартін Парр — співець метушіння 10 грудня 2025 Як зрозуміти мистецтво — ось чотири книжки про це (вперше українською) 10 грудня 2025 Сентиментальна цінність «Сентиментальної цінності» 08 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.