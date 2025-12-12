Дженніфер Лоуренс і Джош Гатчерсон повернуться в приквелі «Голодних ігор»

Актори Дженніфер Лоуренс і Джош Гатчерсон, імовірно, знову з’являться у всесвіті «Голодних ігор» — вони повернуться до ролей Катніс Евердін і Піти Мелларка у фільмі «Голодні ігри: Світанок перед Жнивами» (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping).

Про це повідомляє Variety.

Кадр із фільму «Голодні ігри: Переспівниця. Частина 2». Зображення: Lionsgate / Color Force / Collection ChristopheL via AFP

Стрічка стане приквелом франшизи й знята за новим романом Сюзанни Коллінз. Події розгортаються під час 50-х Голодних ігор — за 24 роки до того, як Катніс і Піта вперше потрапили на арену як трибути з Дванадцятого дистрикту. У центрі сюжету — історія юного Геймітча Абернаті, якому на момент Ігор було 16 років. Його зіграє Джозеф Зада. У попередніх фільмах цього персонажа втілював Вуді Гаррельсон.

За інформацією медіа, герої Лоуренс і Гатчерсона з’являться у фільмі через флешфорвард — відступ у майбутнє від основної сюжетної лінії. Першим про повернення акторів повідомило видання The InSneider, однак студія Lionsgate офіційно цю інформацію не коментувала.

До акторського складу також увійшли Рейф Файнс (президент Коріолан Сноу), Ель Феннінг (молода Еффі Тринькіт), Кіран Калкін (Цезар Флікерман) і Джессі Племонс (Плутарх Гевенсбі). У фільмі також зіграють Келвін Гаррісон-молодший, Гленн Клоуз, Мая Гоук, Маккенна Грейс, Біллі Портер та інші.

Режисером знову виступить Френсіс Лоуренс, який працював над усіма частинами франшизи, починаючи з фільму «У вогні» (2012). Прем’єра «Голодні ігри: Світанок перед Жнивами» запланована на 20 листопада 2026 року. Сукупні касові збори фільмів серії вже перевищили $3,3 мільярда у світовому прокаті.