Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Дженніфер Лоуренс і Джош Гатчерсон повернуться в приквелі «Голодних ігор»

Ірина Маймур 12 грудня 2025
514

Актори Дженніфер Лоуренс і Джош Гатчерсон, імовірно, знову з’являться у всесвіті «Голодних ігор» — вони повернуться до ролей Катніс Евердін і Піти Мелларка у фільмі «Голодні ігри: Світанок перед Жнивами» (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping).

Про це повідомляє Variety.

Кадр із фільму «Голодні ігри: Переспівниця. Частина 2». Зображення: Lionsgate / Color Force / Collection ChristopheL via AFP

Стрічка стане приквелом франшизи й знята за новим романом Сюзанни Коллінз. Події розгортаються під час 50-х Голодних ігор — за 24 роки до того, як Катніс і Піта вперше потрапили на арену як трибути з Дванадцятого дистрикту. У центрі сюжету — історія юного Геймітча Абернаті, якому на момент Ігор було 16 років. Його зіграє Джозеф Зада. У попередніх фільмах цього персонажа втілював Вуді Гаррельсон.

За інформацією медіа, герої Лоуренс і Гатчерсона з’являться у фільмі через флешфорвард — відступ у майбутнє від основної сюжетної лінії. Першим про повернення акторів повідомило видання The InSneider, однак студія Lionsgate офіційно цю інформацію не коментувала.

До акторського складу також увійшли Рейф Файнс (президент Коріолан Сноу), Ель Феннінг (молода Еффі Тринькіт), Кіран Калкін (Цезар Флікерман) і Джессі Племонс (Плутарх Гевенсбі). У фільмі також зіграють Келвін Гаррісон-молодший, Гленн Клоуз, Мая Гоук, Маккенна Грейс, Біллі Портер та інші.

Режисером знову виступить Френсіс Лоуренс, який працював над усіма частинами франшизи, починаючи з фільму «У вогні» (2012). Прем’єра «Голодні ігри: Світанок перед Жнивами» запланована на 20 листопада 2026 року. Сукупні касові збори фільмів серії вже перевищили $3,3 мільярда у світовому прокаті.

Мітки
Новини
Читайте також
Прокуратура вимагає від власника укласти охоронний договір на будинок-пам’ятку в Києві Переможець «Євробачення» Nemo повертає трофей на знак протесту проти участі Ізраїлю Ковзанку «Крижинка» у Києві просять врятувати від забудови — петиція «Квіти України»: Верховний Суд підтвердив статус пам’ятки архітектури в Києві
Девід Марксон: культовий автор «Полюбовниці Вітґенштайна» 11 грудня 2025 Куди піти в Києві 13–14 грудня: Різдвяний Кураж, виставка «100 кіз Лесі Патоки» й декаданська Vertuha 11 грудня 2025 Що зробили з Бессарабкою: оцінюємо результати реновації 10 грудня 2025 Мартін Парр — співець метушіння 10 грудня 2025 Як зрозуміти мистецтво — ось чотири книжки про це (вперше українською) 10 грудня 2025 Сентиментальна цінність «Сентиментальної цінності» 08 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.