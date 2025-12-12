Помер естрадний співак Степан Гіга

Пішов із життя український естрадний співак, народний артист України Степан Гіга.

Про це повідомили на його сторінці в Іnstagram.

За інформацією видання Zaxid.net, із 19 листопада артист перебував у лікарні у важкому стані. Кілька днів тому йому ампутували ногу та перевели до реанімації Першого медичного об’єднання Львова.

Степан Петрович Гіга народився 16 листопада 1959 року в селі Білки на Закарпатті. Музикою почав займатися з дитинства: співав у шкільному ансамблі та грав на баяні. Після школи працював слюсарем і водієм, служив в армії. До Ужгородського музичного училища вступив із четвертої спроби та закінчив його екстерном за три роки.

У 1983 році Гіга вступив на вокальний факультет Київської консерваторії. Уже на другому курсі він став солістом популярного синтез-гурту «Стожари». Попри пропозиції роботи у філармоніях інших регіонів, співак повернувся на Закарпаття і став солістом обласної філармонії.

Згодом Степан Гіга заснував джаз-рок гурт «Бескид», а також зайнявся аранжуванням і написанням власних пісень. Він відкрив студію GIGARecords і здобув визнання не лише як виконавець, а і як композитор і продюсер.

Дебютний альбом «Друзі мої» артист випустив у 1995 році. У 1998-му отримав звання заслуженого артиста України. Альбом Гіги «Вулиця Наталі» (2002) став найбільшим успіхом у його кар’єрі та приніс перший в історії незалежної України «Золотий диск» за продаж мільйона копій. Загалом Степан Гіга був володарем трьох таких нагород. У 2002 році йому присвоїли звання народного артиста України.

Степан Гіга був автором і виконавцем десятків популярних пісень. Найбільше його ім’я асоціюють із композиціями «Яворина» та «Сон», які стали впізнаваними хітами української естради.