Ленні Кравіц втілить головного лиходія в грі про Джеймса Бонда

Ірина Маймур 13 грудня 2025
Американський музикант і актор Ленні Кравіц виконає роль головного антагоніста в новій відеогрі «007: First Light» про становлення Джеймса Бонда.

Про це оголосили під час церемонії The Game Awards, повідомляє NME.

Ленні Кравіц під час церемонії The Game Awards у театрі Peacock у Лос-Анджелесі 11 грудня 2025 року. Фото: Michael Tran / AFP

Кравіц виконає роль Бавми — «найбільшого торговця чорного ринку», відомого як «Король піратів». Роль молодого Джеймса Бонда виконає Патрік Ґібсон.

«007: First Light» розробляє студія IO Interactive, відома за серією Hitman. Гра стане повністю новою історією у всесвіті агента 007.

За сюжетом, Бонд починає кар’єру як член авіаційного екіпажу ВМС. Після зухвалого вчинку він потрапляє до найскладнішої програми підготовки MI6, де поступово формується як шпигун.

Разом із Кравіцем і Ґібсоном у грі з’являться Пріянґа Берфорд (М), Аластер Маккензі (Q) та Кіра Лестер (міс Маніпенні). Також у 007: First Light дебютують нові персонажі, зокрема наставник Бонда Джон Ґрінвей у виконанні Ленні Джеймса.

Реліз 007: First Light запланований на 27 березня 2026 року. Гра вийде на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC та Nintendo Switch 2.

