В Індії жінкам почали платити за хатню роботу

В Індії запустили масштабний експеримент із грошовими виплатами жінкам за неоплачувану хатню роботу.

Програма діє вже у 12 штатах і охоплює близько 118 мільйонів жінок віком від 21 до 65 років, які щомісяця отримують грошові виплати від місцевих урядів, пише BBC.

Розмір виплат становить від 1000 до 2500 індійських рупій на місяць — приблизно 12–30 доларів. Хоча ці суми складають лише 5–12 % середнього доходу домогосподарства, ле вони надходять регулярно.

Виплати призначені за підтримання роботи домогосподарств і виконання доглядових обов’язків. За даними BBC, найчастіше жінки витрачають кошти на освіту дітей, продукти, газ для приготування їжі, медичні потреби, погашення дрібних боргів, а інколи — на невеликі особисті покупки чи прикраси.

Однак критерії для участі в програмі в різних штатах відрізняються. Враховують вік, рівень доходів, а також передбачають винятки для родин держслужбовців, платників податків, власників автомобілів чи великих земельних ділянок.

«Безумовні грошові виплати свідчать про суттєве розширення систем соціального забезпечення на рівні індійських штатів на користь жінок», — розповіла BBC професорка права та соціальної справедливості Королівського коледжу Лондона Прабха Котісваран.

Водночас у деяких політичних колах програму критикують, називаючи її способом залучення електоральної підтримки напередодні виборів. Також звертають увагу на навантаження на бюджети: цього року 12 штатів планують витратити на виплати близько 18 мільярдів доларів.

Попри це, експерти зазначають, що програма відображає поступове визнання економічної цінності неоплачуваної хатньої та доглядової праці.

«Дані показують, що ці виплати надзвичайно корисні для жінок. Вони дозволяють покривати нагальні потреби та повертають гідність тим, хто інакше фінансово залежить від чоловіків навіть у дрібницях», — зазначила Котісваран.