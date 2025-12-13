Російських артистів блокуватимуть на стримінгах в Україні за рішенням РНБО

В Україні напрацьовують механізм блокування музики російських виконавців на стримінгових платформах на підставі рішень Ради національної безпеки й оборони.

Про це Інтерфакс-Україна повідомив голова підкомітету з питань музичної індустрії комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Олександр Санченко.

За його словами, Всеукраїнська асоціація музичних подій створила відкриту Google-форму, куди додали перелік російських виконавців для заборони. Наразі цей список передали Службі безпеки України, а потім – Раді нацбезпеки й оборони.

Паралельно українська сторона провела консультації з представниками стримінгових сервісів щодо технічної реалізації заборон. За словами Санченка, платформи окреслили два можливі сценарії. Перший — ухвалення закону про заборону музики за мовною ознакою. Втім, такий підхід, наголошує депутат, не відповідає курсу євроінтеграції України.

Другий варіант — запровадження персональних санкцій РНБО проти конкретних артистів. У такому разі стримінги зможуть або заблокувати їхню музику за геолокацією, щоб вона була недоступною в Україні, або повністю видалити контент — якщо санкції пов’язані, зокрема, зі зв’язками з тероризмом.

Наразі, за словами Санченка, йдеться приблизно про 120 російських виконавців, які отримали обмеження від РНБО. Він очікує, що найближчим часом інформацію про них офіційно передадуть стримінговим платформам.

Чи всі стримінги готові погодитися на такий варіант — буде зрозуміло до березня 2026 року.

Окремо Санченко прокоментував питання так званих «хороших росіян» — виконавців, щодо яких РНБО може не ухвалювати санкційних рішень. За його словами, це залишається відкритим питанням. Раніше законодавство передбачало можливість формування «білих списків», але для цього артист мав публічно звернутися до СБУ із заявою про засудження російської агресії. За кілька років дії цього механізму жоден виконавець не подався до таких списків.

Що стосується російськомовних пісень українських артистів, Санченко вважає, що їхня кількість поступово зменшуватиметься природним шляхом, особливо за умови системної державної підтримки україномовної музики.