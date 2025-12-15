Режисер Роб Райнер та його дружина вбиті у Лос-Анджелесі

78-річний американський актор і режисер Роб Райнер та його дружина Мішель були знайдені мертвими у своєму будинку в Лос-Анджелесі 14 грудня. За даними поліції, подружжя було зарізано, смерть розслідують як подвійне вбивство, пише Variety.

«З глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель Мішель та Роба Райнера. Ми розбиті цією раптовою втратою і просимо про конфіденційність», — йдеться у заяві родини.

Роб Райнер народився у Нью-Йорку 1947 року. Кар'єру в кіно він починав як актор, здобувши дві премії «Еммі» за роль Майкла Стівіка у культовому ситкомі «Усі в родині».

У 1987 році він став співзасновником продюсерської компанії Castle Rock Entertainment. Згодом він став одним із найуспішніших режисерів Голлівуду, працюючи у різноманітних жанрах. Серед його найвідоміших робіт — мок'юментарі «Це Spinal Tap», драма «Залишся зі мною» (1986) за Стівеном Кінгом, фентезі «Принцеса-наречена» (1987), романтична комедія «Коли Гаррі зустрів Саллі» (1989), трилер «Мізері» (1990) та судова драма «Кілька хороших хлопців» (1992).

Одним із останніх його проєктів став фільм «Шок і трепет» (2017) із Вуді Гаррельсоном, Томмі Лі Джонсом і Міллою Йовович у головних ролях.

Райнер був політичним активістом і прогресивним голосом у Голлівуді, виступаючи за права геїв та проти тютюнового лобі.

Серед людей, що висловили співчуття у зв'язку із трагедією, не лише кінематографісти, а й політики. Експрезидент США Барак Обама написав: «Досягнення Роба в кіно й на телебаченні подарували нам одні з найцінніших історій на екрані. Але під усіма історіями, які він створив, була глибока віра в доброту людей — і постійне прагнення втілювати цю віру в життя».