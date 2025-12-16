На фронті загинув фотограф і письменник Юрій Костишин

На фронті загинув фотограф, письменник і військовослужбовець Юрій Костишин із позивним «Кіт Характерник».

Про це повідомив PEN Ukraine.

Юрій Костишин народився в Тернополі. У 2015 році він добровільно долучився до лав Збройних сил України та проходив службу в складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Після початку повномасштабного російського вторгнення воював у складі 44-ї окремої артилерійської бригади. Брав участь в обороні Києва, воював на Житомирщині, Донеччині та Запоріжжі.

Під час служби Юрій почав фотографувати на телефон природу і своїх побратимів. Із 2023 року його фронтові світлини презентували в Україні й за кордоном — зокрема, митець мав персональні виставки у Львові, Тернополі, Києві та Вільнюсі.

Фотографії Костишина використовували в артбуці Інни Гончар «#4.5.0.», у збірці віршів Валерія Пузіка «Три медалі в шухляді», а також у поетичній книжці «Критик до народу, або Вірші мого дитинства» загиблого воїна Назара Мялікгулиєва. Одна з його робіт стала обкладинкою релізу гурту «Забавка і Дмитрик — Руїна» на слова Василя Труш-Коваля.

У 2022 році тексти Юрія опублікували в благодійному книжковому проєкті Мартина Якуба «Йбн блд рсн», а у 2023-му — в антології військових письменників «Голоси». Також він був учасником аудіозбірки «Незламні», у якій захисники читають українську поезію: Костишин декламує вірш Юрія Руфа «Чорним по білому».

Наразі у «Видавництві 333» триває передпродаж артбуку Юрія Костишина «Абидобраніч. Книга світлин та емоцій» — збірки текстів і фотографій воєнного часу, створених безпосередньо на лінії фронту. Це був його письменницький дебют.

16 грудня в Тернополі зустрічають і супроводжують екіпаж «На щиті» з полеглим Героєм.