Тур Бейонсе Cowboy Carter став найкасовішим сольним туром 2025 року

Ірина Маймур 16 грудня 2025
Тур американської співачки Бейонсе Cowboy Carter визнали найкасовішим сольним туром 2025 року.

Про це пише New Musical Express з посиланням на дані Billboard Boxscore.

Фото: ROBYN BECK / AFP

За підсумками гастролей тур зібрав $407,6 мільйона, а загальна кількість проданих квитків склала 1,6 мільйона. Таким чином Cowboy Carter став найприбутковішим туром року серед сольних артистів.

Друге місце в цій категорії посів The Weeknd із 46-денним туром After Hours Til Dawn, який зібрав $336,7 мільйона. Найкасовішим туром 2025 року загалом став Music Of The Spheres гурту Coldplay — 59 концертів і $464,9 мільйона зборів за рік.

Раніше стало відомо, що Cowboy Carter встановив рекорд як найкасовіший кантрі-тур в історії: жоден інший тур у цьому жанрі до цього не перетинав позначку в $400 мільйонів.

Також Бейонсе стала першою американською артисткою, яка має два тури зі зборами понад $400 мільйонів. Її попередній тур Renaissance у 2023 році зібрав $579 мільйонів за 56 концертів.

Водночас Cowboy Carter став найкоротшим туром, що досяг такого фінансового результату. Для порівняння, Renaissance мав 56 дат, тур The Rolling Stones No Filter — 58, а світове турне Metallica M72 налічує понад 60 концертів.

Цього разу Бейонсе обрала формат міні-резиденцій і виступала лише у дев’яти містах, зокрема в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Атланті, Лондоні та Лас-Вегасі. Натомість тур Renaissance охопив 39 міст у 17 країнах.

Серед найгучніших моментів гастролей — возз’єднання Destiny’s Child у фінальну ніч туру, поява Jay-Z в Атланті, а також виступ із Майлі Сайрус у Парижі, де вони вперше разом наживо виконали пісню II Most Wanted.

Cowboy Carter Tour — десятий концертний тур Бейонсе, організований на підтримку її восьмого студійного альбому Cowboy Carter (2024). Це її п’ятий стадіонний тур, який складався з 32 концертів. Гастролі розпочалися 28 квітня 2025 року в Інглвуді (Каліфорнія) та завершилися 26 липня в Парадайзі (Невада).

