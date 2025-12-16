Тур Бейонсе Cowboy Carter став найкасовішим сольним туром 2025 року

Тур американської співачки Бейонсе Cowboy Carter визнали найкасовішим сольним туром 2025 року.

Про це пише New Musical Express з посиланням на дані Billboard Boxscore.

Фото: ROBYN BECK / AFP

За підсумками гастролей тур зібрав $407,6 мільйона, а загальна кількість проданих квитків склала 1,6 мільйона. Таким чином Cowboy Carter став найприбутковішим туром року серед сольних артистів.

Друге місце в цій категорії посів The Weeknd із 46-денним туром After Hours Til Dawn, який зібрав $336,7 мільйона. Найкасовішим туром 2025 року загалом став Music Of The Spheres гурту Coldplay — 59 концертів і $464,9 мільйона зборів за рік.

Раніше стало відомо, що Cowboy Carter встановив рекорд як найкасовіший кантрі-тур в історії: жоден інший тур у цьому жанрі до цього не перетинав позначку в $400 мільйонів.

Також Бейонсе стала першою американською артисткою, яка має два тури зі зборами понад $400 мільйонів. Її попередній тур Renaissance у 2023 році зібрав $579 мільйонів за 56 концертів.

Водночас Cowboy Carter став найкоротшим туром, що досяг такого фінансового результату. Для порівняння, Renaissance мав 56 дат, тур The Rolling Stones No Filter — 58, а світове турне Metallica M72 налічує понад 60 концертів.

Цього разу Бейонсе обрала формат міні-резиденцій і виступала лише у дев’яти містах, зокрема в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Атланті, Лондоні та Лас-Вегасі. Натомість тур Renaissance охопив 39 міст у 17 країнах.

Серед найгучніших моментів гастролей — возз’єднання Destiny’s Child у фінальну ніч туру, поява Jay-Z в Атланті, а також виступ із Майлі Сайрус у Парижі, де вони вперше разом наживо виконали пісню II Most Wanted.

Cowboy Carter Tour — десятий концертний тур Бейонсе, організований на підтримку її восьмого студійного альбому Cowboy Carter (2024). Це її п’ятий стадіонний тур, який складався з 32 концертів. Гастролі розпочалися 28 квітня 2025 року в Інглвуді (Каліфорнія) та завершилися 26 липня в Парадайзі (Невада).