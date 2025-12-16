Американський словник Merriam-Webster оголосив словом 2025 року сленговий термін slop

Американський словник Merriam-Webster назвав словом 2025 року сленговий термін slop («слоп») — так описують моторошний, дивакуватий і відверто фейковий цифровий контент, який масово створюють за допомогою штучного інтелекту.

«Це дуже наочне слово. Воно є частиною трансформаційної технології — штучного інтелекту — і водночас викликає в людей захоплення, роздратування і відчуття чогось трохи абсурдного», — сказав президент Merriam-Webster Грег Барлоу в коментарі Associated Press.

У словнику пояснюють, що слово slop уперше зафіксували ще у XVIII столітті — тоді ним називали «багнюку» або «харчові відходи». Із часом значення розширилося і почало позначати щось малоцінне. Сьогодні ж термін офіційно визначають як «цифровий контент низької якості, який зазвичай створюють у великих обсягах за допомогою штучного інтелекту».

Поширенню slop сприяла доступність генеративних інструментів — зокрема відеогенераторів на кшталт Sora, які здатні швидко створювати реалістичні ролики за текстовими запитами. Водночас масове заповнення соцмереж такими зображеннями — включно з відео за участі знаменитостей або померлих публічних осіб — посилило побоювання щодо дезінформації, дипфейків і порушення авторських прав.

Подібний контент був в інтернеті й раніше, однак нині інструменти стали значно доступнішими й дедалі частіше використовуються з політичною метою. Зокрема, минулого місяця міністр оборони США Піт Гегсет опублікував змінене зображення героя канадського мультсеріалу Франкліна — доброзичливу черепаху перетворили на персонажа з гранатою, використавши образ для виправдання військових дій США у Венесуелі.

У Merriam-Webster зазначають, що слово slop також викликає яскраві, але неприємні асоціації — від свиней біля брудної годівниці до «киплячого помийного рагу», а в цифровому сенсі — до суміші алгоритмічних упереджень, наповненої образливими або безглуздими образами.

Окрім slop, у 2025 році користувачі часто зверталися до словника й через інші слова та вирази, які відображали політичні, культурні й інтернет-тренди року. Зокрема, це:

Gerrymander — «перекроювати виборчі округи під себе». Термін активно шукали на тлі політичних дискусій у США, коли й республіканці, і демократи змінювали межі округів, щоб забезпечити перевагу своїй партії.

Touch grass — сленгове «відірвись від екрана». Так кажуть людям, які надто занурилися в онлайн-життя і потребують повернення до реальності.

Performative — «показний». Слово описує поведінку або позицію, яку демонструють не з переконань, а заради лайків, публічного схвалення чи іміджу.

Tariff — «мито». Інтерес до терміна зріс після того, як президент США Дональд Трамп запровадив так звані «взаємні мита» на імпорт товарів з інших країн.

Six seven (6 7) — беззмістовний сленговий вигук покоління Альфа. Походить із треку репера Skrilla Doot Doot (6 7) і поширився через меми з баскетболістом НБА Ламело Боллом, чий зріст — 6 футів 7 дюймів.

Conclave — «конклав». Термін, що означає закриту зустріч кардиналів у Ватикані для виборів нового Папи Римського, знову став популярним через новинний порядок денний.

Lake Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg — реальна назва озера в США, яка стала вірусною через гру Roblox і складну, майже неможливу вимову.

Редакція словника щороку обирає слово, яке найточніше описує ключові явища та настрої року. Традицію започаткували у 2003 році. У 2024-му словом року стала «поляризація» — як відображення суспільних і політичних процесів у США після президентських виборів.