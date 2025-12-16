Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Києві можуть надати охоронний статус керамічному панно в аптеці на Нивках

Ірина Маймур 16 грудня 2025
Керамічному фризу «Легенди рослин» та двом панно, що оздоблюють аптеку № 35 КП «Фармація» на вулиці Щербаківського, 32/38, рекомендували надати статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

Відповідне рішення ухвалили члени Консультативної ради Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

«Твір пов’язаний із діяльністю відомої мисткині Галини Севрук, яка зробила вагомий внесок у становлення українського монументально-декоративного мистецтва другої половини ХХ століття», — йдеться в дописі.

За висновками КНМЦ, об’єкт значною мірою зберіг автентичну форму та матеріально-технічну структуру й мав помітний вплив на розвиток культури та мистецтва України 1980-х років.

Облікову документацію на твір монументально-декоративного мистецтва підготував Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використання пам’яток історії, культури й заповідних територій (КНМЦ). Під час засідання Консультативної ради її презентувала фахівчиня центру Тетяна Мячкова.

Під час обговорення члени Консультативної ради порушили питання щодо уточнення назви об’єкта, визначення його виду, а також доцільності взяття на облік творів, із моменту створення яких ще не минуло 50 років.

Фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА
