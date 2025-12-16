Співачка Ширлі Бессі записала пісні для аудіокниг про Гаррі Поттера

Британська співачка Ширлі Бессі долучилася до всесвіту «Гаррі Поттера» — вона записала три пісні для проєкту Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions.

Це нова повна аудіоверсія книжкової серії, яку створюють Pottermore Publishing та Audible, повідомляє Billboard.

Ширлі Бессі на прем’єрі фільму про Джеймса Бонда «007: Спектр» у жовтні 2015 року. Фото: LEON NEAL / AFP

Ширлі Бессі стала прототипом персонажки Селестини Ворбек ще під час написання книжок Джоан Ролінґ. У 2015 році письменниця зазначала, що уявляла цю героїню схожою на Бессі — як зовні, так і за стилем. Селестина Ворбек з’являється в книжках, відеоіграх та супутніх матеріалах серії.

Для аудіокнижок Бессі записала три пісні, у яких її вокал поєднали з аранжуваннями для 17-інструментного біг-бенду. Свої вокальні партії співачка записувала на студії Miraval у Франції, а оркестр — на Abbey Road Studios у Лондоні. Перша композиція прозвучить в аудіоверсії «Гаррі Поттер і Таємна кімната», реліз якої відбувся 16 грудня. Дві інші пісні з’являться в «Гаррі Поттері й Напівкровному Принці», що вийде 14 квітня 2026 року.

Проєкт ініціював американський сервіс аудіокниг і подкастів Audible. За планами, мають випустити всі сім книг про Гаррі Поттера у форматі повнокастових аудіодрам — з оригінальною музикою, реальними звуковими ефектами та розширеним акторським складом. Це перше масштабне оновлення аудіоверсій «Гаррі Поттера» за понад 25 років.

Головних героїв — Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміону Ґрейнджер — у перших трьох книгах озвучать Френкі Тредвей, Макс Лестер і Арабелла Стентон. У наступних частинах їхніми голосами стануть Джексон Кнопф, Ріс Малліґан і Ніна Баркер-Френсіс.

До проєкту також долучилися інші відомі актори: Г’ю Лорі озвучує Альбуса Дамблдора, Метью Макфадьєн — Лорда Волдеморта, Різ Ахмед — професора Снейпа, а Мішель Гомес — професорку Макґонеґел.

Дама Ширлі Вероніка Бессі — британська співачка, яка здобула світову славу завдяки виконанню пісень до фільмів про Джеймса Бонда: «Ґолдфінгер» (1964), «Діаманти назавжди» (1971) та «Мунрейкер» (1979). Вона єдина артистка, яка записала понад одну тему для фільмів про агента 007.

Кар’єра Бессі триває понад 70 років. За цей час було продано понад 140 мільйонів її платівок. Вона також стала першою жінкою, чий альбом протягом семи десятиліть поспіль потрапляв до топ-40 чартів Великої Британії. Співачку відзначили званням дами-командора Ордена Британської імперії.