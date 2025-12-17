Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Львові провели акцію протесту проти закриття фабрики скла та кераміки

Ельміра Еттінгер 17 грудня 2025
16 грудня біля Львівської фабрики скла, кераміки та скульптури відбулася акція протесту проти закриття і ймовірного продажу ділянки фабрики під забудову. Учасники акції мали змогу відвідати майстерні художників, повідомив БЖ львів'янин Юрій Соколовський, який був на акції.

Напередодні на територію фабрики проникли вандали, потрощивши фабричні форми й готові мистецькі твори. Охоронців, які викликали поліцію і пообіцяли художникам безпечно проводити їх на робочі місця, звільнили наступного дня. Місяцем раніше також звільнили Ігоря Гавришкевича, який очолював підприємство і відстоював створення тут музею та культурного простору. Такі дії розцінюють як спробу вчинити незаконне захоплення фабрики задля її закриття.

Кераміко-скульптурна фабрика почала працювати у Львові ще на початку 1930-х років. Саме там було виготовлено перші львівські пам`ятники, зокрема, монумент Івану Франку на Личаківському цвинтарі. Згодом на фабриці створили пам’ятники багатьом визначним діячам української культури, науки та політики, таким як Тарас Шевченко, Михайло Грушевський, Степан Бандера, Андрей Шептицький та інші.

Фабрика розташована на земельній ділянці площею 2,5 га в зоні парку «Знесіння» біля Музею народної архітектури у Львові. Земля належить місту, а приміщення фабрики — Львівській обласній організації Національної Спілки художників України.

Фото: Юрій Соколовський; Львівська міська рада
