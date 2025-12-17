Disney готує спіноф «Красуні й Чудовиська» — він буде присвячений Гастону

Компанія Disney працює над повнометражним спінофом фільму «Красуня і Чудовисько». Він розповість історію мисливця Гастона, повідомляє Deadline.

Наразі проєкт перебуває на ранньому етапі. Сценарій стрічки пише Девід Каллагем, відомий роботою над фільмами «Шан-Чі та легенда десяти кілець» і «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія». Продюсеркою стане Мішель Реджван, яка раніше працювала над кількома проєктами франшизи «Зоряні війни». Режисера наразі не призначили.

Кадр із фільму Disney 1992 року. Зображення: 7e Art/Walt Disney Pictures / Photo12 через AFP

Гастон уперше з’явився в анімаційному фільмі Disney 1992 року як зарозумілий, закоханий у Белль без взаємності мисливець, який зрештою стає головним суперником Чудовиська. В кіноверсії «Красуні й Чудовиська» 2017 року персонажа зіграв Люк Еванс. Після того як фільм зібрав понад $1 мільярд у світовому прокаті, студія обговорювала створення серіалу про Гастона, однак цей проєкт згодом скасували.

Новий фільм буде окремою, оригінальною історією з іншим актором у головній ролі. Очікується, що стрічка буде пригодницькою.

Паралельно Disney продовжує переосмислювати свої класичні історії в ігровому форматі. Серед успішних релізів студії — «Король Лев», «Аладдін» і «Круелла». Також у розробці нові адаптації «Рапунцель» і фільм про Принца Чармінга.

Як зазначає Deadline, спіноф про Гастона розглядають як можливість продовжити серію проєктів, що показують відомих антагоністів у новому світлі — підхід, започаткований фільмом «Малефісента» з Анджеліною Джолі.