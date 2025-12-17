Серіал «Єдина» став найпопулярнішим проєктом в історії Apple TV

Науково-фантастичний серіал Pluribus («Єдина») став найпопулярнішим проєктом за всю історію Apple TV+ ще до виходу всіх серій першого сезону.

Про це сервіс повідомив у дописі в X (Twitter).

За даними Apple TV+, серіал обійшов усі попередні хіти платформи, зокрема другий сезон Severance («Розрив»), який раніше вважався головним драматичним успіхом стримінгу. Apple не уточнила, за якими саме метриками зафіксували рекорд, однак ідеться про кількість переглядів за короткий проміжок часу. Компанія також не оприлюднила жодних кількісних даних.

Головну роль у серіалі виконує Ріа Сігорн, відома за серіалом «Краще подзвоніть Солу». Для неї це перша велика співпраця з Вінсом Ґілліґаном після завершення історії про Сола Ґудмана.

У центрі сюжету — письменниця Керол Стурка, яка раптово виявляє, що є чи не єдиною людиною у світі, на яку не подіяв так званий «вірус щастя». Поки суспільство намагається будь-що викликати в неї посмішку, героїня зосереджується на іншому — з’ясувати природу цієї хвороби та зрозуміти, як звільнити від неї людство.

Серіал поступово занурює глядача в атмосферу тривоги й відчуття пастки, що й стало головною темою обговорень навколо Pluribus. Попри рекордні перегляди, реакція аудиторії виявилася неоднозначною: рейтинг від глядачів на Rotten Tomatoes тримається на рівні 68 %, тоді як оцінки критиків сягають 98 %. Частина глядачів закидає серіалу надто повільний темп розвитку подій.

Перший сезон Pluribus складається з дев’яти серій. Станом на зараз на Apple TV+ доступні сім епізодів — без українського озвучування, як і більшість популярних проєктів платформи. Фінал сезону запланований на 26 грудня.

Серіал продовжили на другий сезон майже одразу після прем’єри. Водночас Вінс Ґілліґан зазначав, що готовий розширювати історію лише за наявності справді сильної ідеї. За попередніми оцінками, прем’єра другого сезону може відбутися не раніше кінця 2027 року.