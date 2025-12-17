Суд підтвердив повернення флігеля садиби Терещенків у власність Києва

Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення про повернення у комунальну власність Києва приміщень флігеля садиби Терещенків на бульварі Тараса Шевченка, 34/13.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Суд відхилив апеляційну скаргу колишніх власників і підтвердив законність рішення Господарського суду столиці, який задовольнив позов прокуратури щодо повернення частини пам’ятки територіальній громаді міста.

Садиба Терещенків є пам’яткою архітектури місцевого значення. Комплекс збудували у 1874–1875 роках за проєктом архітектора Володимира Краузе в стилі неоготики. Усі споруди формують цілісний архітектурний ансамбль. В особняку мешкав цукропромисловець, меценат і колекціонер Іван Терещенко. У 1917–1918 роках частину приміщень використовували урядовці Української Центральної Ради та Міністерства шляхів сполучення УНР.

У 2006–2008 роках садибу та флігель зареєстрували за приватною структурою. У 2007 році об’єкт передали ПАТ «Центрелеватормлинбуд» за інвестиційним договором із зобов’язанням провести реставрацію. Втім, упродовж наступних років будівля перебувала в занедбаному стані, що, за даними прокуратури, створювало загрозу її руйнування.

Із жовтня 2021 року ПАТ «Центрелеватормлинбуд» належить Оксані Палиці — колишній дружині народного депутата та лідера партії «За майбутнє» Ігоря Палиці. Сам Ігор Палиця був політичним і бізнес-партнером Ігоря Коломойського. Одним із бенефіціарних засновників компанії був Тимур Міндіч.

У 2023 році за позовом столичної прокуратури Велика Палата Верховного Суду вже повернула з приватної власності основний особняк садиби Терещенків на бульварі Тараса Шевченка, 34, загальна площа якого — понад 1 тисяча квадратних метрів.