Париж уп’яте очолив рейтинг найпопулярніших міст світу

Аналітична компанія Euromonitor International оприлюднила рейтинг Top 100 City Destinations Index 2025, в якому Париж п’ятий рік поспіль визнали найпривабливішим містом світу.

Про це пише CNN.

За даними звіту, французька столиця зберегла перше місце завдяки стабільному туристичному потоку, розвиненій інфраструктурі та ефективній туристичній політиці. 2025 року Париж відвідали понад 18 мільйонів туристів. Серед факторів зростання — повторне відкриття собору Нотр-Дам і наплив футбольних уболівальників після першої в історії перемоги клубу «Парі Сен-Жермен» у Лізі чемпіонів.

Рейтинг Top 100 City Destinations Index оцінює міста за кількома критеріями, зокрема туризмом, сталим розвитком, економічною ефективністю, безпекою та охороною здоров’я.

Європейські міста знову домінують у першій десятці. Мадрид посів друге місце, Рим і Мілан — четверте та п’яте, Амстердам — сьоме, а Барселона піднялася на дві позиції і стала восьмою.

Водночас Лондон продовжив падіння в рейтингу: з 13-го місця торік місто опустилося на 18-те, опинившись між Гонконгом і Кіото. Попри високі показники туристичної інфраструктури, британська столиця втратила позиції через слабші оцінки за туристичною політикою, безпекою та сталим розвитком.

Азійсько-Тихоокеанський регіон також показав сильні результати. Токіо посів третє місце, Сінгапур — дев’яте, а Сеул увійшов до топ-10, піднявшись на десяту сходинку. Токіо зміцнює позиції завдяки інвестиціям у міжнародний аеропорт Наріта, зокрема будівництву третьої злітно-посадкової смуги.

Нью-Йорк лишається єдиним американським містом до топ-10, посівши шосте місце. Лос-Анджелес піднявся одразу на п’ять позицій — до 13-ї. Водночас Орландо (Флорида) очолив світовий рейтинг за туристичною динамікою завдяки активному внутрішньому туризму, відкриттю тематичного парку Epic Universe, оновленням SeaWorld і Disney World, а також проведенню матчів Клубного чемпіонату світу FIFA.

За кількістю міжнародних приїздів у 2025 році лідирує Бангкок — 30,3 мільйона поїздок. Далі йдуть Гонконг (23,2 мільйона), Лондон (22,7 мільйона), Макао (20,4 мільйона) та Стамбул (19,7 мільйона). Париж у цьому списку — на дев’ятому місці з показником 18,3 мільйона.

У звіті Euromonitor зазначають, що у 2025 році міста дедалі частіше роблять ставку на якість туризму, а не на кількість відвідувачів. Зростання безпекових ризиків і інфляційний тиск також змушують країни переглядати вартість в’їзду та впроваджувати електронні системи дозволу на подорожі. Зокрема, у 2025 році відповідні збори підвищили Велика Британія та США, ЄС готується до запуску власної системи авторизації, а Японія розглядає подібні зміни до 2028 року.