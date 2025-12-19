Українська короткометражка «Нічна зміна» перемогла на фестивалі ШІ-кіно в Голлівуді

Українська короткометражна анімація «Нічна зміна» (The Night Shift), яку створила креативна агенція Adshot Creative, перемогла на AI International Film Festival у Лос-Анджелесі.

Стрічка здобула нагороду в номінації «Найкраща коротка анімація», повідомляє Українська Кіноакадемія.

Члени журі обрали переможцями 14 фільмів зі 120. «Нічну зміну» вони описали як «тихий, приголомшливий твір, зроблений в інтимному та текстурованому стилі, який ідеально підходить для фільму про тонку мембрану між життям, болем та власним "я"».

Стрічку візуалізували в стилі вовняної анімації. Вона про внутрішній діалог людини, яка працює на межі смерті. Стрічка розповідає «про постійний контакт із чужим болем і про те, як цей досвід змінює людину».

Фільм створили з використанням ШІ-інструментів. Візуальні образи згенерували за допомогою Midjourney та ChatGPT, анімацію реалізували через Kling 1.6, Hailou і Veo 3. Для озвучування використали HeyGen та Kling.

У жовтні 2025 року «Нічну зміну» вже визнали найкращою анімацією на MEGOGO AI Film Festival, який відбувся в межах Odesa International Film Festival.

AI International Film Festival — незалежний міжнародний кінофестиваль, який із 2021 року щомісяця презентує інноваційні роботи з усього світу та досліджує творчі можливості цифрового кіно, анімації і мультимедійних форм. У грудні 2025 року фестиваль відбувся в Голлівуді.

Окрім України, переможцями також стали короткометражки зі Швейцарії, США, Німеччини, Італії, Австралії, Південної Кореї, Вірменії, Франції, Китаю й Ізраїлю.