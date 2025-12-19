На площі Ринок у Львові відкриють McDonald’s

У центрі Львова готуються до відкриття нового ресторану мережі McDonald’s.

Заклад планують облаштувати на площі Ринок, 20 — у приміщеннях першого поверху, які нині перебувають на реконструкції, повідомляє Zaxid.Net.

Офіційну дату, коли ресторан відчинить двері, поки не оголошували.

Новий McDonald’s відкриють на місці колишнього ресторану «Під Левом». У 2019 році підвал і перший поверх будинку №20 викупила інвестиційна компанія Dragon Capital за 116 мільйонів гривень. Йдеться про приміщення загальною площею 945 м², які охоплюють підвал трьох суміжних кам’яниць і перший поверх будівлі.

У 2021 році другий, третій і четвертий поверхи цього ж будинку Львівська міська рада продала Назарію Присяжнюку майже за 4 мільйони гривень.

Влітку 2022 року на першому поверсі з'явилися два заклади харчування — «Остання барикада» та фудхол GastroFamily Market ресторатора Дмитра Борисова. Обидва припинили роботу в грудні 2023 року.

Наразі приміщення першого поверху зачинені, вхід перекритий банером. Саме тут і планують відкрити новий ресторан McDonald’s. Заклад на площі Ринок стане 13-м рестораном міжнародної мережі у місті.