З фасаду Житнього ринку в Києві демонтують російськомовні написи

18 грудня на пленарному засіданні Київради депутати підтримали рішення щодо усунення з публічного простору столиці 15 об’єктів та окремих елементів, пов’язаних з історією та символікою російської імперської та радянської політики.
Відповідно до рішення Київради від 13 липня 2023 року, до переліку об’єктів, які підлягають усуненню з публічного простору Києва, внесено 251 пам’ятний об’єкт. Наразі демонтували понад 170 із них. Ще 36 об’єктів готують до демонтажу або коригування балансоутримувачі. Окремо 37 об’єктів є пам’ятками культурної спадщини, тому роботи з ними можливі лише після погодження з Міністерством культури України.
Згідно з рішенням, з фасаду Житнього ринку вилучать елементи карбування «Шлях із варягів у греки» авторства Ірини Перової й Анатолія Домніча — зокрема написи «Балтийское море», «Ленинград», «Нева» та цитату «Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов».
Окрім цього, знімуть радянську символіку зі стели на в’їзді до Києва по Старообухівській трасі, з геодезичного знаку межі Києва, з будинку на вул. Архітектора Городецького, 9. Назви російських міст вилучать із пам’ятного знаку «Нульовий кілометр» на майдані Незалежності. З меморіальної дошки Віктору Васнецову вилучать слово «російський». На пам’ятнику воїнам-визволителям біля Свято-Михайлівської лікарні викладуть текст українською мовою, замінять дати «1941–1945» на «1939–1945» і формулювання «Велика Вітчизняна війна» на «Друга світова війна».