З фасаду Житнього ринку в Києві демонтують російськомовні написи

18 грудня на пленарному засіданні Київради депутати підтримали рішення щодо усунення з публічного простору столиці 15 об’єктів та окремих елементів, пов’язаних з історією та символікою російської імперської та радянської політики.

Відповідно до рішення Київради від 13 липня 2023 року, до переліку об’єктів, які підлягають усуненню з публічного простору Києва, внесено 251 пам’ятний об’єкт. Наразі демонтували понад 170 із них. Ще 36 об’єктів готують до демонтажу або коригування балансоутримувачі. Окремо 37 об’єктів є пам’ятками культурної спадщини, тому роботи з ними можливі лише після погодження з Міністерством культури України.

Згідно з рішенням, з фасаду Житнього ринку вилучать елементи карбування «Шлях із варягів у греки» авторства Ірини Перової й Анатолія Домніча — зокрема написи «Балтийское море», «Ленинград», «Нева» та цитату «Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов».

Елементи карбування «Шлях із варягів у греки». Фото: Ельміра Еттінгер

Окрім цього, знімуть радянську символіку зі стели на в’їзді до Києва по Старообухівській трасі, з геодезичного знаку межі Києва, з будинку на вул. Архітектора Городецького, 9. Назви російських міст вилучать із пам’ятного знаку «Нульовий кілометр» на майдані Незалежності. З меморіальної дошки Віктору Васнецову вилучать слово «російський». На пам’ятнику воїнам-визволителям біля Свято-Михайлівської лікарні викладуть текст українською мовою, замінять дати «1941–1945» на «1939–1945» і формулювання «Велика Вітчизняна війна» на «Друга світова війна».