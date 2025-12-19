Tyler, The Creator випустив мерч до стрічки «Марті Супрім. Геній комбінацій»

Американський репер Tyler, The Creator випустив капсульну колекцію до виходу фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій» (Marty Supreme). Стрічка стала повнометражним акторським дебютом музиканта, пише Complex.

Тімоті Шаламе і Tyler, The Creator на прем’єрі фільму Marty Supreme у Нью-Йорку 16 грудня 2025 року. Фото: ANGELA WEISS / AFP

Бренд репера Golf Wang представив колекцію спільно зі студією A24. Вона натхненна естетикою 1950-х років, у яких відбуваються події фільму, та його візуальними мотивами. До лінійки увійшли куртки, бомбери, сорочки, кепки та інші речі.

Окремі айтеми відсилають безпосередньо до сюжету: одну із сорочок прикрасили принтом у вигляді газетної статті про Марті Райзмана та стилізованим лого фільму. Інша має зображення ракетки, напис Marty Supreme на спині та ім’я Марті на кишені спереду. Частина одягу також містить відсилки до Токіо — одного з ключових місць дії стрічки.

Колекція надійшла в продаж 19 грудня. Вона доступна в застосунку Golf Wang, на офіційному сайті бренду та у флагманських магазинах.

«Марті Супрім. Геній комбінацій» — перший сольний проєкт режисера Джоша Сафді з 2008 року після «Неогранованих коштовностей». Раніше він працював із братом Бенні. Сценарій стрічки натхненний історією Марті Райзмана — легендарного американського гравця в настільний теніс.

Райзман почав грати в дитинстві, а вже в 17 виступав на чемпіонатах. Його прозвали Голкою за швидкий розум і струнку статуру. Протягом кар'єри Райзман здобув 22 титули в США та світі, п’ять бронзових медалей чемпіонатів світу, а в 67 років став найстаршим чемпіоном у ракеткових видах спорту, вигравши Національний чемпіонат США з гардбату (настільного тенісу із жорсткою ракеткою).

Окрім Тімоті Шаламе, який втілив Марті, та Tyler, The Creator, у фільмі зіграли Гвінет Пелтроу, Одеса Езайон, Абель Феррара та Френ Дрешер. В український прокат фільм вийде 15 січня.